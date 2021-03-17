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Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi

DHA

Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi


Bakan Kasapoğlu: Genç Ofisimizde çocuklarımız kendilerini geliştirecek
"İyi ki varsın Eren!"Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından katledilen 15 yaşındaki Şehit Eren Bülbül'ün adının yaşatılacağı Genç Ofis, Mersin'in Erdemli ilçesinde hizmete girdi. Eğitim ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak merkezle ilgili görüntülü paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Mersin'de kullanılamaz halde olan Sorgun İlkokulumuzu gönüllülerimizin de desteği ile yeniledik ve Genç Ofis'e dönüştürdük. Şehit Eren Bülbül'ün adını yaşattığımız Genç Ofisimizde çocuklarımız kendilerini geliştirecekler. İyi ki varsın Eren!" ifadelerini kullandı.
Mersin'in Erdemli ilçesi merkezine 47 kilometre uzaklıkta bulunan Sorgun Mahallesi'nde Muhtar Mehmet Gür, Trabzon'un Maçka ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün anısına bir gençlik merkezi kurmak için proje hazırladı. Muhtar Mehmet Gür'ün projesine, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erdemli Belediyesi de katkıda bulundu. Proje kapsamında Sorgun Mahallesi'nde kullanılmayan ilkokul binası tadilattan geçirildi. Ardından okul binasındaki sınıflar; kütüphane, oyun salonu, bilgisayar odası ve toplantı salonuna dönüştürüldü. Yoğun çalışmalar sonucunda Şehit Eren Bülbül'ün adının verildiği merkez geçen aralık ayında hizmete açıldı.
MEHMET GÜR: GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ
Sorgun Mahallesi Muhtarı Mehmet Gür, geleceğe yatırım yapmak ve Şehit Eren Bülbül'ün adını yaşatmak adına gençlik merkezini yaptırdıklarını söyledi. Gür, "Mahallemizde bulunan öğrencilerimizin ve gençlerimizin zamanlarını daha iyi değerlendirmesi ve okuma alışkanlığı kazanarak derslerinde başarıyı yakalamaları adına hayalimde olan gençlik merkezi projesini hayata geçirmek istedim. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Sorgun Mahallemiz, ilçemize 47 kilometre ile en uzak mahallelerden bir tanesidir. Mahallemizde internet ve bilgisayar yoktu. Öğrencilerimiz ders yapamıyordu ve gençlik merkezimizi bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyordu" dedi.
Mehmet Gür, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından destek gördüğünü ve okul binasının tahsisinin yapıldığını aktardı. Gür, "Ben de hazırladığımız projemizi İl Gençlik Spor Müdürlüğümüze ve Erdemli Belediyemize bildirdim. Kurumlarımızın desteği ile gençlik merkezimizin yaklaşık 2 aylık çalışmayla tadilatı ve düzenlemesi yapıldı. Şu anda içerisinde 4 bin adet kitap kapasiteli kütüphane, okuma salonu, 4 bilgisayar ve bir toplantı odasının olduğu gençlik merkezi haline getirdik. Köyümüze gençlik merkezimizi kazandırdık, adını da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi koyduk" diye konuştu.
'GENÇLERİMİZ OKUYACAK'
Mahallede okuma oranını artırmayı istediklerini vurgulayan Mehmet Gür, "Gençlik merkezimiz bu kırsal alanda bir tanedir. Hiçbir kırsal mahallede gençlik merkezi bulunmuyor. Sadece Sorgun Mahallesi'nde gençlik merkezi var ve adı Eren Bülbül Gençlik Merkezi'dir. Gençliğimizi ifade eden, vatanını milletini seven ve vatan için şehit düşen 15 yaşındaki şehidimiz Eren Bülbül'ün adını yaşatmak için gençlik merkezimizin adını Sorgun Köyü Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi koyduk. Mahallemize ve bütün halkımıza hayırlı olsun" dedi.
BAKAN KASAPOĞLU: GENÇ OFİSİMİZDE ÇOCUKLARIMIZ KENDİLERİNİ GELİŞTİRECEK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından merkezle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Kasapoğlu, Genç Ofis'in görüntülerinin yer aldığı paylaşımında şunları kaydetti:
"Mersin'de kullanılamaz halde olan Sorgun İlkokulumuzu gönüllülerimizin de desteği ile yeniledik ve Genç Ofis'e dönüştürdük. Şehit Eren Bülbül'ün adını yaşattığımız Genç Ofisimizde çocuklarımız kendilerini geliştirecekler. İyi ki varsın Eren!"
GENÇ OFİSLER
Genç Ofisler; Gençlik Merkezi faaliyetlerine ulaşamayan gençler için bir Gençlik Merkezine bağlı olarak üniversitelerde, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar ve spor salonlarında, mahallelerde ve organize sanayi bölgelerinde gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, gençlerin gelişimine katkıda bulunmak, gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak, gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirme amacıyla kurulan ofislerdir. Bu kapsamda 17 Mart 2021 tarihi itibarıyla 48 MEB Genç Ofis, 61 Üniversite Genç Ofis, 54 Yurt Genç Ofis, 18 Mahalle Genç Ofis ve 3 Spor Salonu Genç Ofis ile gençlere hizmet verilmektedir.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Şehit Eren Bülbül'ün anısına açılan merkezden görüntüler
Sorgun Mahalle Muhtarı Mehmet Gür'ün açıklamaları
Merkezden genel ve detay görüntüler
Bakan Kasapoğlu'nun görüntülü paylaşımı DHA-Spor Türkiye-Mersin Mehmet DOĞANER
2021-03-17 13:29:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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