Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün patent başarısı

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ,Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen '1. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model' yarışmasında, 159 başvuru ile Türkiye'de en çok başvuru yapan illerden biri oldu .

'Patentle Türkiye' sloganı ile başlayan yarışma, liselerde patent/faydalı model konusunda farkındalık oluşturulması, öğrencilerin gelecekte profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin ülkenin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesini amaçlıyor. Bu amaç ve hedef doğrultusunda Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bir ilke imza atarak 159 patent ve faydalı model başvurusunda bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, yarışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak idarecilerimizden öğretmenlerimize, öğrencilerimizden velilerimize kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef koyduğu 2023 vizyonu doğrultusunda, Bakanımız Ziya Selçuk'un direktif ve himayelerinde başarı çıtamızı yükseltmede kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Türkiye genelinde projeler konusunda tarihi başarıya imza attıklarını kaydeden Koca, "Yerli ve milli üretimin, ülkelerin kalkınmasındaki yerinin farkındayız. Covid19 salgını süresince Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sağlık çalışanlarımıza ve aziz milletimize yardımcı olabilmek için meslek liselerimiz vasıtası ile üretim seferberliğinde bulunduk, ürettiğimiz ürünleri ilimizin her köşesine, ülkemizin dört bir yanına ulaştırdık. Hatta sınırlarımız ötesine ihracat yaparak aynı zamanda ülkemiz ekonomisine döviz girdisi kazandırarak katkı sağladık. Şimdi Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yerli ve milli üretimdeki deneyimlerimizi, patent ile markalaştırma noktasında büyük bir gayretle çalışmaktayız. Bu manada Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen '1. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model' yarışmasına 159 başvuru yaparak en çok başvuru yapan illerden bir olduk. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimize ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.