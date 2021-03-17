Bozyazı'da şehidin adının verildiği kütüphane törenle açıldı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özkan’ın adının verildiği z kütüphane, düzenlenen törenle açıldı.

Siirt’in Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında operasyona giderken zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Özkan’ın adının verildiği Bozyazı Ortaokulu’ndaki z kütüphanenin açılışına, şehidin annesi Ayşe ve eşi Ayça Özcan, Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Turhan Tuna ile ilçe protokolü katıldı.

Kaymakam Yılmaz, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, zenginleştirilmiş kütüphane olarak adlandırılan z kütüphanesinin açılışı için şehit Celal Özkan’ın ailesi ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yılmaz, “Bizim için bir kütüphaneyi şehidimizin adıyla açmak ayrı bir onur. Şehitlerimizin adının yaşatılması, öğrencilerin milli ve manevi değerlerimiz hakkında farkındalık sağlaması amacıyla bu tür çalışmaların yapılması önemli. Şehidimizin adının yaşatıldığı bu kütüphane, gelecek nesillerimize kılavuz olacak” dedi.

Yapılan konuşmanın ve okunan duanın ardından Şehit Celal Özkan’ın adının verildiği z kütüphanenin kurdelesi, şehit annesi Ayşe ve eşi Ayça Özcan ile Bozyazı Kaymakamı Alp Eren Yılmaz tarafından kesilerek öğrencilerin hizmetine sunuldu. Kaymakam Yılmaz, şehit annesi Ayşe Özcan’a çiçek verdi.

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