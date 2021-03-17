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Erdoğan: "Üreticilerimizin her zaman yanındayız"

İHA

Erdoğan: "Üreticilerimizin her zaman yanındayız"

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, kentin 40 bin büyükbaş, 350 bin küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu söyledi.
Erdoğan, kırsal mahallelerde bulunan çiftçilerin devamlı yanında olan Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi veteriner hekimleri ve teknikerlerinin özverili çalışmalar sergilediğini ifade etti.
Her zaman üreticinin yanında olduklarını belirten Erdoğan, “Tarsus, 40 bin büyükbaş, 350 bin küçükbaş hayvan varlığı ile Mersin ilinin toplam hayvan varlığının yüzde 25’i, yıllık 56 milyon kanatlı hayvan varlığı ile yüzde 90’na tekabül eden hayvancılık potansiyeli ile üretime devam ediyor.” dedi.

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