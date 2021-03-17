Akdeniz’de iki metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Akdeniz Belediyesi ekipleri, Turgut Reis Mahallesinde aynı sokakta bulanan ve yasal işlem süreci biten iki metruk binayı kontrollü şekilde yıktı.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, sahiplerince terk edildiği için zaman içinde adeta harabeye dönüşen, görsel kirlilik nedeniyle kent estetiğini bozan, vatandaşların can güvenliği için risk oluşturan ve yer yer madde bağımlılarının mekanına dönüşerek sosyal sorunlara neden olan harabe haldeki metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Fen İşleri ekipleri, son olarak yasal işlem süreci biten Turgut Reis Mahallesi 4717 Sokak numara 7 adresinde bulunan 1 ve 2 numaralı terk edilmiş binaların kontrollü yıkımını gerçekleştirdi. Yıkımdan önce sokakta emniyet tedbiri alınarak, yaya ve araç geçişine kontrollü izin verildi. İş makinesi desteğiyle yapılan yıkımla ortaya çıkan tonlarca moloz ve inşaat atığı da kamyonlara yüklenip mahalleden çıkarıldı.



“Metruk yapılar, Akdeniz’de yoğun şikayet konusu”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden bu tür harabe yapıların yoğun şikayet konusu olduğunu söyledi. Kent estetiğini bozan, depreme dayanıksız hale gelen bu tür yapıların kentsel dönüşüm gerçeğini sürekli gündeme getirdiğini kaydeden Başkan Gültak, “Mersin’in merkez ilçesi Akdeniz, çarpık ve düzensiz yapılaşmanın en ağır sonuçlarını yaşayan bölgemizdir. Modern, temiz ve güvenli, depreme ve diğer afetlere karşı dayanıklı ve sağlam konutlarda yaşamak tüm vatandaşlarımızın en doğal ve en insani hakkıdır. Bu hakkı sağlamak da en başta yerel yöneticilere düşmektedir. Başta Akdeniz ilçemiz olmak üzere kentimizin rahat nefes alabilmesi, vatandaşlarımızın modern ve güvenli yapılara kavuşması için ihtiyaç duyan bölgelerde kentsel dönüşümden başka seçeneğimiz yok” diye konuşu.

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