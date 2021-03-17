Kullanılmayan öğrenci yurdunda yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kullanılmayan öğrenci yurdunda yangın

DHA

Kullanılmayan öğrenci yurdunda yangın


Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde kullanılmayan öğrenci yurdunun çatışında çıkan ve alt katlara da sıçrayıp, paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 
İlçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 4 yıldır kullanılmayan öğrenci yurdunun çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çatıda başlayan ve alt katlara da sıçrayarak çevrede endişeye neden olan yangını, kısa sürede söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2021-03-17 22:10:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nusret Mayın Gemisi, pandemide de ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Nusret Mayın Gemisi, pandemide de ziyaretçilerini ...
Festus Okey davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Festus Okey davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis ...
Başkan Gültak’tan mobbing iddialarına yanıt
YEREL HABERLER Başkan Gültak’tan mobbing iddialarına yanıt
Akdeniz’de iki metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
YEREL HABERLER Akdeniz’de iki metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı
Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi
YEREL HABERLER Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis ...
Mersin Valisi Su: Bulaşın en büyük nedeni ev ziyaretleri
YEREL HABERLER Mersin Valisi Su: Bulaşın en büyük nedeni ev ...
Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 kişi ...
Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü görevine başladı
YEREL HABERLER Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü görevine başladı
Atatürk’ün Tarsus’a gelişinin 98’inci yıl dönümü kutlandı Başkan Bozdoğan: “Atamızın bizlere bıraktığı emanetlere sonsuza kadar sahip çıkacağız”
YEREL HABERLER Atatürk’ün Tarsus’a gelişinin 98’inci yıl dönümü ...
Kiraladığını sandığı eşyalarının satıldığını öğrenince şoke oldu Mersin’de güzellik merkezi işleten Aysun Alkan, pandemi dolayısıyla kapanan iş yerindeki eşyaları kiralamak isterken dolandırıldığını iddia etti
YEREL HABERLER Kiraladığını sandığı eşyalarının satıldığını ...
Erdoğan: "Üreticilerimizin her zaman yanındayız"
YEREL HABERLER Erdoğan: "Üreticilerimizin her zaman yanındayız"
Bozyazı'da şehidin adının verildiği kütüphane törenle açıldı
YEREL HABERLER Bozyazı'da şehidin adının verildiği kütüphane törenle ...
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün patent başarısı
YEREL HABERLER Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün patent başarısı
Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi
YEREL HABERLER Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis ...
Erdemli zabıtası, iş yerlerinde korona virüs denetimi yaptı
YEREL HABERLER Erdemli zabıtası, iş yerlerinde korona virüs denetimi ...
Vali Su: "İlimizde virüsün bulaşmasının en büyük kaynağı ev içi bulaşlardır" Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentin en işlek caddelerinden biri olan GMK Bulvarı'nda korona virüs denetimi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Vali Su: "İlimizde virüsün bulaşmasının en büyük ...
Av. Hibe Gökalp’ten Kocaeli’deki avukat cinayetine tepki
YEREL HABERLER Av. Hibe Gökalp’ten Kocaeli’deki avukat cinayetine ...
Büyükşehir Belediyesi 11 noktada ‘Mahalle Mutfak Büfesi’ kurdu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi 11 noktada ‘Mahalle Mutfak ...
Büyükşehir Belediyesi, ağaçlara bahar bakımı yapıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, ağaçlara bahar bakımı yapıyor
Mersin’de tabela kirliliği ve kaldırım işgaline izin verilmeyecek
YEREL HABERLER Mersin’de tabela kirliliği ve kaldırım işgaline izin ...
Akdeniz Belediyesi, 4 bin 500 öğrenciye ‘LGS Hazırlık Devam Seti’ dağıttı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, 4 bin 500 öğrenciye ‘LGS Hazırlık ...
Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 98’inci yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 98’inci yıl dönümü ...
Fırtına dev tabelayı devirdi, şans eseri yaralanan olmadı
YEREL HABERLER Fırtına dev tabelayı devirdi, şans eseri yaralanan ...