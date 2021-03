Kadın mehteranlardan "Çanakkale geçilmez" mesajı Mersin'de kadın mehteran ekibi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümüne özel bir klip hazırladı

Türkiye'nin sayılı kadın mehteran ekiplerinden Erdemli Belediyesi kadın mehteran ekibi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl dönümüne özel bir klip yayınladı. Zaferin yıl dönümünde, sanatçı Esat Kabaklı’nın desteğiyle, ‘bu bayrak’ parçasını seslendiren Erdemli Belediyesi kadın mehteran ekibi, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Ekip adeta 'Unutana yine hatırlatırız, Çanakkale geçilmez” mesajı verdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, tarih boyunca cephede bile kadınların hep ön saflarda olduğunu söyledi.

Başkan Tollu,“Hem Çanakkale’de hem Kurtuluş Savaşı'nda sırtında top mermisi taşıyan, cephede göğüs göğüse çarpışan ve ülkeyi kurtaran bizim kadınlarımız. Günümüzde hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda, bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için çalışan yine bizim kadınlarımız. Şu anda özgür bir ülkede yaşıyorsak, özgür bir ülkenin havasını teneffüs ediyorsak bunu gerçekten dün eşinin yanında her alanda çalışan, çarpışan kadınlarımıza borçlu olduğumuzu buradan bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi.

Kurdukları kadın mehteran ekibinin, imkan verildiğinde kadınların ne denli başarılı olacağının da göstergesi olduğunu anlatan Tollu, "Geçmişi yad etmek adına, 18 Mart’ı en güzel şekilde yad etmek adına kadınlarımızdan oluşan mehter takımımız bir çalışma yaptı. Ekibimiz kadınlarımıza imkan verildiğinde nelerin yapabileceğinin en güzel örneğini. Kadınlarımız giriştiği her işte ne kadar başarılı olduklarını görüyoruz. Ben kadınlarımızı tebrik ediyorum. Kurtuluş Savaşı'nda canı, kanı pahasına bu ülkeyi bize emanet eden kadınlarımızın torunlarının, atalarına yakışır bir şekilde geleceğe umutla baktıklarını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletini en yükseğe taşıma gayreti içerisinde olduklarını bilmek, o gayreti görmek, bizi bu ülkenin aydınlık geleceği adına gerçekten mutlu ediyor. 18 Mart’ta Çanakkale’de binlerce şehidimizi saygıyla, hürmetle yad ediyor, onlardan devraldığımız bu emaneti daha da güzele daha da mükemmele taşıyacağımıza bir kez daha söz veriyoruz” diye konuştu.

Türkiye’deki sayılı kadın mehteranlar arasında yer alan Erdemli Belediyesi Kadın Mehteran ekibinden ise tek bir ses yükseliyor, “Çanakkale geçilmez.”

İzleyenleri gururlandıran kadın mehteranlardan Gülay Erdem, “1918’de nasıl geçilmediyse hiçbir zaman için Çanakkale geçilmez, her yer geçilir, Çanakkale geçilmez. Bu ülkenin Kara Fatmaları, Nene Hatunları Türkiye Cumhuriyetinin arkasında bayanlar olduktan sonra Çanakkale geçilmez” dedi.

Mehteranlardan Müslüme Koç da, “Biz kadınlar olarak tarihte nasıl dur denildiğinde durmuşsak, yine dur deneceğini gösteriyoruz” diye konuştu.

Ayşe Keskin de, “Biz kadınlar olarak, aldığımız emaneti nesilden nesile taşıyacağımıza eminiz, Çanakkale geçilmez” diye konuştu.

Halide Katranlı ise, “Nesilden nesile gelen emaneti bizde taşımaya çalışıyoruz, Çanakkale geçilmez” şeklinde konuştu.

