Büyükşehir toplu taşıma araçları Tarsus’ta 114 mahalleye sefer düzenliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü’ne bağlı Toplu Taşıma Grup Amirliği’ne bağlı araçlar, Tarsus’ta merkez ve bağlı olmak üzere toplam 114 mahalleye sefer düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Grup Amirliği bünyesinde bulunan toplu taşıma araçları kent merkezinde 42 mahalleye sefer düzenlerken, 77 bağlı mahalleye de sefer düzenliyor.

Vatandaşlardan gelen talepler üzerine Yeşiltepe, Bahşiş ve Kulak mahallelerine de seferler gerçekleştirilmeye başlandı.

Normalleşme adımlarının atılması ve okullarında eğitim ve öğretime başlamasından dolayı Büyükşehir toplu taşıma araçlarının sefer saatlerinde de düzenleme yapıldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında HES kodu kontrolü yapılan araçlar, düzenli şekilde dezenfekte ediliyor.

Büyükşehir Toplu Taşıma araçları Tarsus’ta, KırklarsırtıBoya, AnıtÜlküköySSK, Ferahim Şalvuz (Yaramış)Ülküköy, MithatpaşaBolatlıSSK, ÜniversiteKonakŞelale, BarbarosMithatpaşa,

KırklarsırtıÇağlayan, ÜniversiteKonakSSK, KırklarsırtıKonakSSK, ÜniversiteKonakYarbay ŞemsettinBoya, ÜniversiteKonakÇağlayan, KonakTakbaşSSK, ÇakırlıSucularUlaşOtogar,

TarsusGülek, AkdenizBarajFerahim Şalvuz, OtogarÇağbaşı, TarsusÇamlıyayla, TarsusBahşişKulak,

TarsusAtalar, AliefendioğluAliağaOtogar, TarsusHalitağaAkarsuAğzıdelikEgemenBaharlı,

TarsusSucularİbrişimKaradirlik, TarsusKızılçukurHacıhamzalı, YeşiltepeYeşilkuyu, OtogarEshabı Kehf, OtogarBoztepe, TarsusÇevreliSıraköy, TarsusGünyurduAtgirmezYenice, Tarsus OtogarTepetaşpınarıSarıveliKirlikÇiriştepe KaklıktaşıTaşçılıCinköy hatlarında gün içerisinde seferler düzenliyor.

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