Tekin: "Pazar çeşitliliğinde yeni rotalarımızdan biri Afrika olmalı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekin: "Pazar çeşitliliğinde yeni rotalarımızdan biri Afrika olmalı"

İHA

Tekin: "Pazar çeşitliliğinde yeni rotalarımızdan biri Afrika olmalı"

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, Afrika’daki 54 ülkenin 39’una ihracat gerçekleştiren Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün pazar çeşitliliğine yönelik çalışmalarında Afrika kıtasına da yoğunlaşılması gerektiğini söyledi.
Geçen yıl Türkiye’nin Afrika’ya yönelik 15,2 milyar dolarlık ihracatından hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yaklaşık 677 milyon dolar pay aldığını belirten Başkan Gürkan Tekin, “Fiyat bazlı rekabetten ziyade kalite, teknoloji, ArGe, inovasyon, tasarım ve markalı ürün ihracatına dayalı rekabeti esas alan bir yapıya doğru gelişim gösteren sektörümüz, Afrika ülkelerinin sunduğu fırsatları da çok iyi değerlenmelidir” dedi.

"Pazar çeşitliliğini artırmak başka çıkış yolu görünmüyor"
Ham madde, aksesuar ve nitelikli insan gücünün bir arada olmasının verdiği avantajla esnek üretim yapabilen ve hızlı termin ile rakiplerinden pozitif ayrışan Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ana pazarını Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oluşturduğunu ifade eden Başkan Gürkan Tekin, “Sektör ihracatımızın yüzde 70’ini gerçekleştirdiğimiz Avrupa pazarında Covid19 virüsünün mutasyonları nedeniyle mağazaların kapanması, döviz kurundaki hızlı dalgalanmalar, ham madde tedarikinde sorunlar yaşanması nedeniyle hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçısı firmalar zorlu bir sınavdan geçiyor. Ortaya çıkan bu konjonktürde pazara yakın olmak, hızlı üretim gibi avantajlarımız maalesef sorunlarımızı çözmüyor. Bir yandan bu pazarlardaki süreci takip ederken diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri ve Afrika gibi yeni pazarlar konusunda her zamankinden daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu pazarlara erişim konusunda hükümetimizden de destek bekliyoruz” diye konuştu.

"Afrika’nın 17 ülkesinde sektör ihracatımızı artırdık"
1 milyar 340 milyon kişinin yaşadığı Afrika’da 2030 yılındaki nüfusun yüzde 25,9 artışla 1 milyar 700 milyon kişiye ulaşmasının öngörüldüğünü kaydeden Başkan Tekin, şunları söyledi:
“Afrika, ülkemiz için gün geçtikçe önemi artan bir pazar olarak öne çıkıyor. Son yıllarda diplomatik temsilciliklerimizin sayısının artması, insani yardımlar, eğitim, kültür ve ulaşım gibi birçok alanda kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi bu kıtada ülke olarak ciddi kazanımlar elde etmemizi sağladı. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları olarak bizler de bu uygun şartları kendi lehimize ve Afrikalı insanların yararına değerlendirmeliyiz. Geçen yıl sektörümüz bu kıtada en fazla ihracatı Libya, Mısır, Fas, Cezayir ve Tunus pazarlarında gerçekleştirdi. 39 ülkeye yönelik sektör ihracatımızda 17 ülkede artışlar sağladık. İhracat hacminde en yüksek artışları Gambiya, Gana ve Uganda’da yakaladık. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Gülle, Afrika’da artan talepler için Gana’da lojistik merkez kurulacağını açıkladı. Ayrıca 1 Ocak 2021 itibariyle yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı Anlaşması 3,3 trilyon dolarlık bir serbest ticaret pazarı oluşturdu. Ticarette oluşan bu elverişli iklimi Türk hazır giyim ve konfeksiyon firmaları olarak sürdürülebilir şekilde değerlendirmeliyiz.”

"Şubat ayında 24,3 milyon dolarlık ihracata imza attık"
Türkiye’nin şubat ayı hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını da değerlendiren Başkan Tekin, bu ayda sektörün 1,51 milyar dolarlık dış satıma ulaştığını, bölge ihracatının ise 24 milyon 348 bin dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Başkan Tekin, “AHKİB olarak ihracat pazarlarında 3 bin 673 ton ürünü değerlendirirken, en fazla ihraç ettiğimiz ürün gruplarında 9,9 milyon dolar değer ile bayan dış giyim birinci, 4,4 milyon dolar değer ile diğer hazır eşya (çadır çuval vb.) ikinci, 3,4 milyon dolar değer ile bay dış giyim üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında 5,5 milyon dolar değer ile İspanya geldi. Bu ülkeyi 4,7 milyon dolar değer ile Almanya, 1,4 milyon dolar değer ile Hollanda takip etti. Bu üç ülkenin bölge ihracatındaki payı yüzde 47 oldu. Şubatta en güçlü ihracat artışlarını yakaladığımız pazarlara baktığımızda ise yüzde 4 bin 237 artış ve 1 milyon dolar ile Bulgaristan, yüzde 445 artış ve 770 bin dolar ile İtalya, yüzde 264 artış ve 1,2 milyon dolar değer ile Amerika Birleşik Devletleri ilk üç sırada yer aldı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seçer, meslek odaları ve dernek başkanları ile buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Kentin her noktasında tesiri olan insanların görüşlerini almak, o alanlardaki kararlarımızı daha doğru yapıyor"
YEREL HABERLER Seçer, meslek odaları ve dernek başkanları ile ...
Mersin Büyükşehir GSK sporcularından büyük başarı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir GSK sporcularından büyük başarı
Rosatom 2045 yılına kadar Rusya'da 24 yeni reaktör ünitesi kurmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Rosatom 2045 yılına kadar Rusya'da 24 yeni reaktör ...
Kargoyla sevk edilen 13,5 kilo metamfetamin ele geçti; 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kargoyla sevk edilen 13,5 kilo metamfetamin ele ...
Büyükşehir toplu taşıma araçları Tarsus’ta 114 mahalleye sefer düzenliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir toplu taşıma araçları Tarsus’ta 114 ...
MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, TÜRKAK denetimini başarıyla geçti
YEREL HABERLER MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, TÜRKAK ...
Tarsus Hal Kompleksinde sıcak asfalt serimi başladı
YEREL HABERLER Tarsus Hal Kompleksinde sıcak asfalt serimi başladı
Başkan Bozdoğan, Almanya’ya 300 işçi gönderiyor
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, Almanya’ya 300 işçi gönderiyor
Kadın mehteranlardan "Çanakkale geçilmez" mesajı Mersin'de kadın mehteran ekibi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümüne özel bir klip hazırladı
YEREL HABERLER Kadın mehteranlardan "Çanakkale geçilmez" ...
Kargoyla uyuşturucuyu pirinç diye yolladılar Mersin’de kargo ile çuval içinde yollanan pirinç torbalarının içinde 13 kilo 550 gram metamfetamin ele geçirildi Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kargoyla uyuşturucuyu pirinç diye ...
Topkapı Sarayı´nda gördüğü çinilerden etkilendi, çini sanatçısı oldu
YEREL HABERLER Topkapı Sarayı´nda gördüğü çinilerden etkilendi, çini ...
Mersin'de alev alev yanan boş bina korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Mersin'de alev alev yanan boş bina korku dolu anlar ...
Kullanılmayan öğrenci yurdunda yangın
YEREL HABERLER Kullanılmayan öğrenci yurdunda yangın
Eski Tarsus Belediye Başkanı Can kaza yaptı
YEREL HABERLER Eski Tarsus Belediye Başkanı Can kaza yaptı
Nusret Mayın Gemisi, pandemide de ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Nusret Mayın Gemisi, pandemide de ziyaretçilerini ...
Festus Okey davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Festus Okey davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis ...
Başkan Gültak’tan mobbing iddialarına yanıt
YEREL HABERLER Başkan Gültak’tan mobbing iddialarına yanıt
Akdeniz’de iki metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
YEREL HABERLER Akdeniz’de iki metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı
Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis hizmete girdi
YEREL HABERLER Şehit Eren Bülbül anısına yaptırılan Genç Ofis ...
Mersin Valisi Su: Bulaşın en büyük nedeni ev ziyaretleri
YEREL HABERLER Mersin Valisi Su: Bulaşın en büyük nedeni ev ...
Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 kişi ...
Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü görevine başladı
YEREL HABERLER Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü görevine başladı
Atatürk’ün Tarsus’a gelişinin 98’inci yıl dönümü kutlandı Başkan Bozdoğan: “Atamızın bizlere bıraktığı emanetlere sonsuza kadar sahip çıkacağız”
YEREL HABERLER Atatürk’ün Tarsus’a gelişinin 98’inci yıl dönümü ...