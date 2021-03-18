Mersin’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde ambulans ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D400 Karayolu Yeşil Mahalle kavşağında meydana gelen kazada, U.Ç. (36) idaresindeki 33 ACS 009 plakalı ambulans, Tarsus Devlet Hastanesine hasta götürürken, kavşakta H.P. (35) yönetimindeki 33 NBA 70 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ambulans içerisinde refakatçi olarak bulunan yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı. Kazada her iki araç da hasar görürken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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