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Özdemir: “Ülkemizde her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor”

İHA

Özdemir: “Ülkemizde her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor”

– Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye’de her yıl 18,8 milyon ton gıdanın çöpe gittiğini belirterek, sorunun çözümü için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde el ele verilmesi gerektiğini kaydetti.
Mersin Ticaret Borsası Başkanı Özdemir, yaptığı açıklamayla gıda israfına dikkat çekti. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde üç önemli konunun öne çıktığını belirten Özdemir, bunları tarım ve gıda sektörünün stratejik değeri, dünya çapında gıda arz zincirinin devamlılığı ve gıda arz güvenliği olarak sıraladı. Özdemir, “Gıda israfı, gıda kaybı ve gıda güvenliği gibi kavramlar günümüzde artık çok daha fazla gündemde kalmaya başladı. Çünkü gıda kayıpları ve israfı, açlık ve yetersiz beslenme ile birlikte küresel sorunlar arasında ilk sırada yer almaktadır” dedi.

“Dünya gıda talebinde 30 yılda yüzde 60’lık artış öngörülüyor”
Günümüzde 850 milyon insanın yetersiz beslenme ile mücadele ettiğine dikkat çeken Özdemir, “Diğer yandan, 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç ise obezite sorunu yaşamaktadır. Dünya nüfusu bugün 7,8 milyar seviyesinde. 2050 yılında ülkemiz nüfusunun 100 milyona, dünya nüfusunun ise 10 milyar kişiye dayanması beklenmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki 30 yılda dünya gıda talebinde yüzde 60'lık bir artış gereksinimi öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor”
Bu noktada ilk sorunun ‘gıda kaybı’ olarak ortaya çıktığına işaret eden Özdemir, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, hasat sonrası işleme, depolama, taşıma ve dağıtım sürecinde, üretilen toplam gıdada yüzde 14 kayıp yaşandığını kaydetti. Gıda israfının ise perakende satış ve tüketim aşamasında oluştuğunu ifade eden Özdemir, şöyle devam etti: “Satış ve tüketim aşamasında toplam üretilen gıdanın üçte birlik bölümü israf edilmektedir. Bu ise 1,3 milyar ton gıdaya tekabül etmektedir. Türkiye açısından incelendiğinde en fazla gıda kaybı ve israfı meyve ile sebzelerde yaşanmaktadır. Bu rakam da ülkemizde üretilen toplam meyve ve sebzelerin yüzde 50'sine denk gelmektedir. Ayrıca günlük olarak 4,9 milyon adet ekmek israf edildiği gibi hizmet sektöründe işletme başına yılda 4,2 ton gıda, iki bin litre içecek israfı gerçekleşmektedir. Sonuç olarak ülkemizde her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gitmektedir.”

“Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı için el ele vermeliyiz”
Bu sorunların önüne geçilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 100’e yakın eylemi kapsayan “Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı” hazırlandığını anımsatan Özdemir, “Bakanımızın bu konuya ilişkin yaptığı; ‘İlk amacımız gıdada kayıp ve israfı önlemek. İkinci amacımız, mümkünse gıdayı kurtarmak ve yeniden dağıtmak. Üçüncü amacımız, insani tüketimi eğer mümkün değilse, hayvan yemi olarak kullanmak. Son olarak da atık gıdanın geri dönüşümünü sağlamak’ vurgusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gıda kayıpları ve israfının olumsuz etkilerinin özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde çok daha iyi anlaşıldığı kanısındayım. Doğal kaynakların kısıtlı olduğu ve nüfusun hızla artmasının beklendiği önümüzdeki yıllarda, gıda kayıpları ve israfını azaltmanın en öncelikli sorumluluklarımızdan biri olduğu kanaatindeyim. Ülkemizin tüm dinamikleri olarak bu sorumluluğu benimsediğimiz ve bakanlığımızın belirlediği yol haritası için el ele verdiğimiz takdirde bu konuda önemli mesafe kat ederek birçok ülke için de örnek model olacağımız fikrindeyim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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