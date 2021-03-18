Bozyazı SYDV Mütevelli Heyetine üye seçimi yapıldı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetine üye seçimi yapıldı.

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Baturay başkanlığında ve Bozyazı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İmren Şeref’in gözetiminde yapılan seçimde, mahalle muhtarları ile sivil toplum kuruluşlarını mütevelli heyette temsil edecek kişiler seçildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda, ilçe merkezi ve kırsal mahalleri temsilen 26 muhtar ile STK temsilcilerinin katıldığı mütevelli heyetinin belirlenmesi için yapılan seçimde, Denizciler Mahallesi Muhtarı Fethi Eraslan ve Gözce Mahallesi Muhtarı Baran Aksoy oy birliği ile mütevelli heyetine seçilerek muhtarları temsil etme hakkı kazandı.

Sivil toplum kuruluşlarını ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde oy çokluğu ile seçilen Bozyazı İlim Kültür Çağındaki Talebelere Yardım Derneğinden Fatih Çamtosun temsil etme hakkı kazandı.

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