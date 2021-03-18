Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı 

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 karayolu Yeşil Mahallesi kavşağında meydana geldi. U.Ç. (36) yönetimindeki 33 ACS 009 plakalı ambulans, Tarsus Devlet Hastanesi'ne hasta götürürken, kavşakta H.P. (35) yönetimindeki 33 NBA 70 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ambulansta refakatçi olarak bulunan yabancı uyruklu kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki hasta ve yaralı, başka bir ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-03-18 14:09:15



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