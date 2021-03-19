Mersin'de tefecilik operasyonuna 2 tutuklama

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkez ve Erdemli ilçesinde 7 ev ve 5 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda H.A., A.Ö., A.Ç., Y.Z., R.L. ve M.Ç. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 800 litre etil alkol, çeşitli dokümanlar ile çok miktarda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. ile H.A. tutuklanırken, diğer 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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