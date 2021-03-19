Mersin'de tefecilik operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından da kent merkezi ile Erdemli ilçesinde 7 ev ve 5 iş yerine 16 Mart günü, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.A., A.Ö., A.Ç., Y.Z., R.L. ve M.Ç. adlı şüpheliler gözaltına alınırken, 1 pompalı tüfek, 800 litre etil alkol ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. ve H.A. çıkartıldıkları mahkemece
tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-03-19 10:51:57
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