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Mersin'de tefecilik operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

DHA

Mersin'de tefecilik operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından da kent merkezi ile Erdemli ilçesinde 7 ev ve 5 iş yerine 16 Mart günü, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.A., A.Ö., A.Ç., Y.Z., R.L. ve M.Ç. adlı şüpheliler gözaltına alınırken, 1 pompalı tüfek, 800 litre etil alkol ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. ve H.A. çıkartıldıkları mahkemece 
tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-03-19 10:51:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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