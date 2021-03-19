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Bakan Karaismailoğlu: “2022’de buraya uçakla ineceğiz” Bir dizi inceleme kapsamında Mersin’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanında bilgi aldı. Karaismailoğlu, yapımı devam eden Çukurova Havalimanının birinci ve ikinci etabını 2022’de bitirerek hizmete açacaklarını söyledi

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “2022’de buraya uçakla ineceğiz” Bir dizi inceleme kapsamında Mersin’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanında bilgi aldı. Karaismailoğlu, yapımı devam eden Çukurova Havalimanının birinci ve ikinci etabını 2022’de bitirerek hizmete açacaklarını söyledi

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin’de yapım çalışmaları devam eden Çukurova Havalimanının birinci ve ikinci etabı 2022 yılında bitireceklerini belirterek, “2022’de buraya uçakla ineceğiz” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bir dizi inceleme ve temel atma töreni çerçevesinde Mersin’e geldi. Bakan Karaismailoğlu’nun ilk durağı Çukurova Havalimanı oldu. Burada Mersin valisi Ali İhsan Su, milletvekilleri ve il protokolü tarafından karşılanan Karaismailoğlu, havalimanı inşaatının yapımını üstlenen firma yetkilerinden brifing aldı.

“Türkiye, tarihe bölgesinde bir lojistik süper güç olarak adını yazdırmıştır”
Basına kapalı gerçekleşen bilgilendirmenin ardından bir konuşma yapan Karaismailoğlu, Türkiye’nin 19 yıldır büyük bir ulaştırma ve haberleşme hamlesi gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye’nin her noktasını kendi içinde ulaştırma projeleriyle bağlarken, bölgesi ve dünya ile de lojistik alanında iş birliğinin geliştirilmesi için öncü adımlar maya devam ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, “Geldiğimiz noktada Türkiye, tarihe bölgesinde bir lojistik süper güç olarak adını yazdırmış, Avrupa’dan uzak Asya’ya kadar giden ticari koridorlar üzerinde hakimiyetini ilan etmiştir. Tüm bu kazanımlar, hava, kara, deniz ve demiryolları ile haberleşmede hayata geçirilen cesur projelerimizin sonucudur” diye konuştu.

“Mersin’de ulaşım ve iletişim yatırımları için 11 milyar 527 milyon lira harcadık”
Mersin ve Çukurova bölgesinde de yörenin çehresini değiştirecek, geleceğe hazırlayacak stratejik adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, AK Parti Hükümetleri döneminde Mersin’deki ulaşım ve iletişim yatırımları için 11 milyar 527 milyon liralık harcama yaptıkları bilgisini verdi. Mersin’i bölgesinde ve Doğu Akdeniz çanağında ulusal ve uluslararası düzeyde ulaşım, deniz ticareti ve nükleer enerji merkezi haline getirmek yolunda şimdiden önemli aşamalar kaydettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, “Birkaç gün önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 3. reaktörün temelini attı. Bugün Mersin Uluslararası Limanının genişletilmesi amacıyla ‘Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazının’ temelini atıyoruz. Şu anda da içinde bulunduğumuz Çukurova Havalimanımızın alt ve üst yapı inşaat çalışmalarına hızla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Altyapı inşaatında yüzde 92,3 fiziki gerçekleşme oldu”
Çukurova Havalimanının inşasının titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, inşaatı ‘altyapı’ ve ‘üstyapı’ şeklinde iki farklı ihale kapsamında ele aldıklarını belirtti. Havalimanının altyapı inşaatına 2017 yılının başında başladıklarını anımsatan Karaismailoğlu, “Bugüne kadar yüzde 92,3 oranında fiziki gerçekleşme kat ettiğimiz çalışmalarımızı inşallah yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Projemiz kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğunda pist ile aynı uzunlukta paralel taksi yolu yapıyoruz. Ayrıca, 30’ar metre uzunluklarında 4 adet yüksek sürat taksi yolu ile aynı uzunluk ve sayıda bağlantı taksi yolu öngörüyoruz. Bin metreye 243 metre boyunda apron ile birlikte 464 x 120 metre ölçülerinde de özel uçak apron inşa ediyoruz. Havalimanımızın kargo terminal apronu 252 x 243 metre ebatlarında olacak. İki adet yer hizmetleri araç parkı inşa edilirken, projenin çevre tel örgüsü ile birlikte nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu da yapılacak” şeklinde konuştu.

“İkinci Etabı 2022’de tamamlayarak havalimanımızı hizmete açacağız”
Üst yapı inşaatlarını ise yapişletdevret yöntemi ile yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:
“Kamu özel işbirliği projeleri ile genel bütçemizin yanında ilave finans kaynakları bularak yatırımlarımızı artırarak hızlandırıyoruz. Bu şekilde son 18 yılda bütçemizin yüzde 18’ini KÖİ projeleri ile yaptık. Üst yapı ihalesini 20 Kasım 2020’de gerçekleştirdik. Bütün dünyanın Kovid19 ile savaştığı, adeta maske savaşlarının olduğu ortamda ihalemize gösterilen olağanüstü ilgi ülkemize olan güvenin bir eseridir. 8 Ocak 2021’de yer teslimi yapılarak çalışmalara start verildi. Birinci Etap inşaatları için 60 bin metrekarelik İçDış Hatlar Terminal Binası, 30 bin metrekarelik kapalı otopark ve viyadük, 6 adet sabit ve hareketli yolcu köprüsü, DHMİ Hizmet Binası, teknik blok ve kontrol kulesi, kaza ve yangın istasyonu, güç merkezi, akaryakıt istasyonu, atık su arıtma tesisi, ısı merkezi ve depolar, uçak yakıt hidrant tesisi ile peyzaj alanları yer alacak. İkinci Etabı, inşallah 2022’de tamamlayarak, havalimanımızı hizmete açacağız. 2022’de buraya uçakla ineceğiz.”

“Devletimize işletme süresi boyunca toplam 297 milyon 700 bin Euro kira bedeli ödeyecek”
Yap işlet devret ihale usulü ile yapılacak üstyapı (terminal ve mütemmim yapılar) için görevli şirketin toplamda 155 milyon Euro yatırım yapacağını dile getiren Karaismailoğlu, “Bütün kamuözel işbirliği projelerinde olduğu gibi yapım için kamu bütçesinden hiç bir ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca, ihaleyi kazanan firma havalimanı inşasını bitirip hizmete aldıktan sonra, işletme süresi boyunca toplam 297 milyon 100 bin Euro kira bedelini devletimize ödeyecektir. İşletme süresinin ilk 12 yılı ile sınırlı kalmak kaydıyla 2 milyon 700 bin adet yolcu garantisi verilmiştir. Bu da mevcut yolcunun yarısı kadardır. Hayatlarında vatanı ve milletinin hayrına hiç bir iş yapmamış olanların, konuşmaktan ve iftira atmaktan başka hiçbir meziyeti olmayanların projelerimizi eleştirmelerini de son derece normal karşılıyoruz. Onlar konuşmaya ve kötü siyasetlerine devem etsinler. Bizler vatanımız ve milletimiz için yılmadan, yorulmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bizim için asıl olan vatandaşlarımızın projelerimizi kullandığında duyacağı mutluluktur” dedi.

“Yolcu sayısının 9 milyona ulaşması hainde 3. Etap yatırımlarına başlanacak”
Çukurova Havalimanı Projesinin Birinci ve İkinci Etap yatırımları kapsamında yolcu kapasitesini yıllık 8 milyon kişi olarak öngördüklerini belirten Karaismailoğlu, “Yolcu sayısının 9 milyona ulaşması halinde, III. Etap yatırımlarına başlanacak. Çukurova Havalimanına şehir merkezlerinden kara ve demiryolu ile ulaşımın sağlanması için Karayolları ve Demiryolları Genel Müdürlüklerimizle birlikte, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüklerimiz koordineli olarak yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Çukurova Havalimanımızın demiryolu bağlantısına da önümüzdeki günlerde başlıyoruz. MersinAdanaOsmaniyeGaziantep hızlı tren hattımızdan yapılacak bağlantı ile raylı sistemle de bağlantı sağlanmış olacak. Dört başı mamur Çukurova’ya yakışan uluslararası bir havalimanımız olacak. Mersin ve Adana bölgesinin ticaretine, turizmine ve iş yaşamına canlılık ve hareketlilik getirecek Çukurova Havalimanımızın şimdiden ülkemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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