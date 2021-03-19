Öğretim Üyesi Dr. Kadıoğlu’nun doktora tezine ‘En İyi Bilimsel Çalışma’ ödülü

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) İşletme Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlayan ve Tarsus Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Cansu Tor Kadıoğlu’nun doktora tezi, ‘En İyi Bilimsel Çalışma’ ödülü aldı.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Dr. Öğretim Üyesi Kadıoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, gibi birçok farklı amaçla her yıl düzenlenen 24. Geleneksel Tüketici Ödülleri töreninde, 2020 yılında tamamladığı doktora tezi ile ‘En İyi Bilimsel Çalışma’ dalında ödülünü kazandı.

Ticaret Bakanlığı konferans salonunda, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal’ın katıldığı ödül töreninde, 6 farklı daldaki ödüller sahiplerine takdim edildi.

Törende; Dr. Öğr. Üyesi Cansu Tor Kadıoğlu, MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı danışmanlığında hazırladığı “Gösterişçi Tüketim ve Motivasyonlarının Yaş Kuşakları Ekseninde İncelenmesi’’ başlıklı doktora tez çalışmasıyla ‘En İyi Bilimsel Çalışma’ dalında ödülüne layık görüldü.

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