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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın voleybol ve hentbol takımlarından galibiyet

İHA

Kadın voleybol ve hentbol takımlarından galibiyet

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Voleybol Takımı, Elazığ Voleybol Takımı ile oynadığı maçı 30 kazandı. Yüksek motivasyonla ilerleyen Mersin temsilcisi, turnuvadaki son maçını TVF Spor Lisesi ile oynayacak. Büyükşehir Kadın Hentbol Takımı da deplasmanda oynadığı 1.tur ilk maçında Karaman MASK’ı yenerek sahadan galip ayrıldı.
Çıktığı karşılaşmalarda yüksek motivasyonla büyük başarı gösteren Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, playoff maçlarında da motivasyonunu düşürmüyor. Turnuvanın ikinci maçında Elazığ Voleybol Takımı ile karşılaşan Büyükşehir GSK, Elazığ temsilcisine set vermeden maçı kazandı. 2510, 2512 ve 2514 skorlarıyla setleri tamamlayan kadın voleybol takımı, son maçını TVF Spor Lisesi ile oynayacak.
Türkiye Kadınlar Hentbol 2. Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı da İzmir’de Karaman MASK Takımı ile gerçekleşen maçı kazandı. Mersin temsilcisi, ilk yarı 99 eşitlikle geçen maçın ikinci yarısında 2422’lik skorla üstünlüğünü sahaya yansıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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