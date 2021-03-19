Yenişehir belediyesi personelinden kan ve kök hürce bağışı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi personeli, kan ve kök hücre bağışçısı olarak örnek bir davranışa imza attılar.

Yenişehir Belediyesi ve Türk Kızılayı Mersin Şubesi işbirliğinde kök hücre ve kan bağışı etkinliği düzenlendi. Yenişehir Belediyesi personeli, Covid19 salgınından dolayı azalan kan stoklarına duyarsız kalmayarak kan bağışında bulundu. Kök hücre bağışı bekleyen hastalar içinde kök hücre bağışçısı olan belediye personeli sergiledikleri örnek davranışla hastalara umut olacak. Yenişehir Belediyesi ana hizmet binası ve ek hizmet binasının bahçesine kurulan çadırlarda Mersin Kızılay ekipleri, gönüllü bağışçılardan kök hücre ve kan bağışı aldı.

Kan bağışı etkinliğine çalışanların yanı sıra başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de bağışta bulunarak destek verdi.

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