Silahla vurularak yaralanan sokak köpeği sağlığına kavuşturuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde geçtiğimiz günlerde silahla vurularak yaralanan sokak köpeğinin tedavisi yapılarak sağlığına kavuşturulduğu bildirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mithatpaşa Mahallesinde kimliği belirlenemeyen kişilerce ateşli silahla vurularak yaralanan sokak köpeği, belediye veteriner hekiminin başarılı operasyonu ile hayata tutundu. Köpeğin tedavi süreci hakkında bilgi veren Tarsus Belediyesi veteriner hekimi Onur Terli, "Yabancı cisimden kaynaklı enfeksiyonlar oluşmasın diye antibiyotik tedavisi uyguladık. Yara bölgesinde büyük bir şişlik vardı bunu gidermek için uygun ilaçları kullandık. Antibiyotik tedavisi bittikten sonra şişliği indirmek için sabunlu sıcak su ile her gün masaj yaptık. Köpeğimizin genel durumu şu anda çok iyi. Ekolojik rehabilite alanında gözetim altında tutulan köpeğe çalışanlarımız, yaşam savaşını kazandığı için 'Kahraman' adını verdi. Kahraman şu anda çok iyi ve yeni sahibini bekliyor” dedi.

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