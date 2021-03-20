Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk gelişiminin desteklenmesi ve hane içi eşitsizliklerin azaltılması amacıyla online olarak yürütülen ‘Baba Buluşmaları’ programı tamamlandı. Program sonunda 27 babaya katılım belgesi verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından çocuk gelişiminin desteklenmesi ve hane içi eşitsizliklerin azaltılması amacıyla Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliği ile yürütülen ‘Baba Buluşmaları’ programı tamamlandı. Çevrimiçi olarak 9 hafta süren ‘Baba Buluşmaları’ programı, babaları çocuk gelişimi konusunda bilgilendirmek, rol ve sorumluluk almaya teşvik etmek ve aile içinde demokratik ilişkiler kurma konusunda desteklemek amacıyla yürütüldü. Program sonunda yine çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen tören ile 7’si Mersin Büyükşehir Belediyesi grubu olmak üzere 27 babaya katılım belgesi verildi.

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