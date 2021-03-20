Büyükşehir Belediyesinden ‘Hoş Geldin Bahar’ konserleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinden ‘Hoş Geldin Bahar’ konserleri

İHA

Büyükşehir Belediyesinden ‘Hoş Geldin Bahar’ konserleri

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte ‘Hoş Geldin Bahar’ konserlerini başlattı. Özgecan Aslan Barış Meydanındaki konserlere Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı. İlk etapta 3 noktada düzenlenen 19 konserle pandemi sürecinde zor günler geçiren 72 sanatçıya sağlanan destek, ilerleyen günlerde de devam edecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Hoş Geldin Bahar konserleri ile hem vatandaşlara hem sanatçılara destek oluyor. Tarsus’ta Yarenlik Alanında, Yenişehir’de ise Özgecan Aslan Barış Meydanı ve Marina Akustik Parkta ilk etapta düzenlenen 19 konserle 72 yerel sanatçının pandemi sürecinde yaşadığı zorluklara destek sağlandı.

Başkan Seçer şarkıları dinleyip vatandaşlarla sohbet etti
Özgecan Aslan Barış Meydanı ve Akustik Parkta düzenlenen konserlerin ilk gününde Volkan Gürkan, Pop N Roll, Grup Rapsody, Grup Caravan Band, Demir İsmet ve Mehmet Çetin sahne alırken, Yarenlik Alanında ise Engin Yılmaz, Zafer Bireroğlu ve Ev Sakinleri şarkılarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Bizden Kafeyi ziyaret ettikten sonra Özgecan Aslan Barış Meydanında Mehmet Çetin’in söylediği şarkıları Mersinlilerle birlikte dinledi. Seçer, ardından sahilde yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

“Bugün benim olsun, hep ben sahnede olayım istedim”
Yaklaşık 3 yıldır Mersin’de canlı müzik yapan Grup Caravan Band’in solisti Greta Günel, Büyükşehir’in pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan sanatçılara verdiği desteğin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, “Çok memnunuz. Vahap Seçer’e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisi bize böyle bir fırsat tanıdı, çünkü pandemiden en çok etkilenenler biz müzisyenler oldu. Yaklaşık bir senedir evdeyiz ve bizim için hem moral hem de maddi ve manevi açıdan çok iyi oldu. Çok özledim. Sahneden inmek istemiyorum. Bugün benim olsun, hep ben sahnede olayım istedim. Bahar da cıvıl cıvıl geldi. Sosyal mesafeyi koruyarak, kurallara dikkat ederek bence bu şekilde bir araya gelebiliriz. Bu tarz etkinliklerin devamını istiyoruz” dedi.

“Diğer belediyelere örnek olmasını istiyoruz”
13 yaşından bu yana müziğin içinde olduğunu belirten Demir İsmet ise Büyükşehir’in konserlerle kendilerine sağladığı destekten memnun olduklarını belirterek, “Gerçekten müzisyenlerin durumu çok kötü, çünkü bu işten evine ekmek götüren çok fazla insan var. Bundan dolayı da çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Küçük de olsa bu çok önemli bir şey bizim için. Bunun devamını bekliyoruz, diğer belediyelere de örnek olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Hoş Geldin Bahar konserleri Tarsus’ta da yankılandı
Hoş Geldin Bahar konserleri Tarsus’ta da gerçekleştiriliyor. Konserler Tarsus’ta Yarenlik Alanında saat kulesi önünde düzenleniyor. Trafiğe kapalı alanda yapılan konserler, başta gençler olmak üzere her yaş grubundan vatandaşın ilgisini çekiyor. Düzenlenen konserde sahneyi ilk önce Engin Yılmaz aldı. Ardından ise Zafer Bireroğlu ve Grup Ev Sakinleri şarkılarını seslendirdi.
Pandemi döneminde müzisyenler olarak sıkıntı yaşadıklarını ve aylarca sevenlerinden uzak kaldıklarını söyleyen Zafer Bireroğlu, “Yaşamımı solistlik yaparak idame ediyorum. Bu sıkıntılı süreçte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e tüm müzisyenlere destek olduğundan dolayı sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
Genç müzisyenlerden Agid Demir, yaklaşık 4 yıldır Tarsus’ta sokak müziği yaptıklarını belirterek, “Pandeminin de araya girmesiyle bizlerin de mağduriyeti attı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer bizlere sunduğu bu fırsattan ve destekten ötürü minnettarız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın yankesici, kadının cebinden 2 saniyede 3 bin 250 lira aldı Mersin'de yolda yürüyen kadının cebinden yankesicilik yöntemiyle 3 bin 250 para aldığı iddia edilen B.D. ile ona yardım eden Ş.A, polislerin titiz çalışması sonucu yakalandı Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, şüpheli kadının rahat bir şekilde paraları alıp gitmesi, pes dedirtti
YEREL HABERLER Kadın yankesici, kadının cebinden 2 saniyede 3 bin ...
Kadının cüzdanını çalan yankesiciler güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
YEREL HABERLER Kadının cüzdanını çalan yankesiciler güvenlik ...
106 yıllık gurur tuvale ve şiirlere yansıdı
YEREL HABERLER 106 yıllık gurur tuvale ve şiirlere yansıdı
Mersin İŞKUR İş Kulübünden turizm öğrencilerine iş arama eğitimi
YEREL HABERLER Mersin İŞKUR İş Kulübünden turizm öğrencilerine iş ...
‘Baba Buluşmaları’ programı tamamlandı
YEREL HABERLER ‘Baba Buluşmaları’ programı tamamlandı
Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın ilk etabı 2022'de tamamlanacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel ...
Silahla yaralanan 'Kahraman' sahiplenmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Silahla yaralanan 'Kahraman' sahiplenmeyi bekliyor
Silahla vurularak yaralanan sokak köpeği sağlığına kavuşturuldu
YEREL HABERLER Silahla vurularak yaralanan sokak köpeği sağlığına ...
Bakan Karaismailoğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesi’nin temelini attı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: “Yatırım bütçesi 375 milyon dolar olan projemizi 1,5 yılda tamamlamayı hedefliyoruz” “Limanın kapasitesi 2,6 milyon TEU’dan 3,6 milyon TEU’ya ulaşacak” “Doğu Akdeniz’deki doğal kaynak sondajları, anamızın ak sütü gibi helaldir. Hakkımızı alacağımızdan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Mersin Limanı Genişleme ...
Bakan Karaismailoğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesinin temelini attı (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmak hedefimize her zaman olduğumuzdan daha yakınız" "Mersin Limanı, Türkiye’nin ve Doğu Akdeniz’in önde gelen limanlarından"
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Mersin Limanı Genişleme ...
18 Mart'ta Çanakkale menüsü Toroslar Belediyesinden
YEREL HABERLER 18 Mart'ta Çanakkale menüsü Toroslar Belediyesinden
Akdeniz’de yol çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de yol çalışmaları aralıksız sürüyor
Yenişehir belediyesi personelinden kan ve kök hürce bağışı
YEREL HABERLER Yenişehir belediyesi personelinden kan ve kök hürce ...
Çanakkale Zaferini ve şehitleri Türk bayrağı açarak andılar
YEREL HABERLER Çanakkale Zaferini ve şehitleri Türk bayrağı açarak ...
Kadın voleybol ve hentbol takımlarından galibiyet
YEREL HABERLER Kadın voleybol ve hentbol takımlarından galibiyet
Öğretim Üyesi Dr. Kadıoğlu’nun doktora tezine ‘En İyi Bilimsel Çalışma’ ödülü
YEREL HABERLER Öğretim Üyesi Dr. Kadıoğlu’nun doktora tezine ‘En İyi ...
Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın ilk etabı 2022'de tamamlanacak/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel ...
Mersin'de 862 menfez düzenli olarak temizleniyor ve ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Mersin'de 862 menfez düzenli olarak temizleniyor ve ...
Tarsus Belediyesinden ücretsiz marul fidesi İlçede tarımı teşvik etmek amacıyla 200 bin adet yerli marul fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinden ücretsiz marul fidesi İlçede ...
Çukurova Bölgesel Havalimanı havadan görüntülendi Alt yapısının yüzde 92’sinin bittiği, üst yapı çalışmalarının devam ettiği havalimanının ilk etabının önümüzdeki yıl bitirilip, hizmete açılması bekleniyor
YEREL HABERLER Çukurova Bölgesel Havalimanı havadan görüntülendi Alt ...
Büyükşehir Belediyesinden ‘Miyav Park’ açıklaması
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden ‘Miyav Park’ açıklaması
Mersin'de eylem hazırlığındaki 14 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de eylem hazırlığındaki 14 kişi yakalandı
Kırbıyık: "Büyük Tarsus yürüyüşümüze başladık"
YEREL HABERLER Kırbıyık: "Büyük Tarsus yürüyüşümüze başladık"
Bakan Karaismailoğlu: “2022’de buraya uçakla ineceğiz” Bir dizi inceleme kapsamında Mersin’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanında bilgi aldı. Karaismailoğlu, yapımı devam eden Çukurova Havalimanının birinci ve ikinci etabını 2022’de bitirerek hizmete açacaklarını söyledi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “2022’de buraya uçakla ...