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Kadın yankesici, kadının cebinden 2 saniyede 3 bin 250 lira aldı Mersin'de yolda yürüyen kadının cebinden yankesicilik yöntemiyle 3 bin 250 para aldığı iddia edilen B.D. ile ona yardım eden Ş.A, polislerin titiz çalışması sonucu yakalandı Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, şüpheli kadının rahat bir şekilde paraları alıp gitmesi, pes dedirtti

İHA

Kadın yankesici, kadının cebinden 2 saniyede 3 bin 250 lira aldı Mersin'de yolda yürüyen kadının cebinden yankesicilik yöntemiyle 3 bin 250 para aldığı iddia edilen B.D. ile ona yardım eden Ş.A, polislerin titiz çalışması sonucu yakalandı Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, şüpheli kadının rahat bir şekilde paraları alıp gitmesi, pes dedirtti

Mersin'de yolda yürüyen kadının cebinden, yankesicilik yöntemiyle 3 bin 250 para aldığı iddia edilen B.D. ile ona yardım eden Ş.A, polislerin titiz çalışması sonucu yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, şüpheli kadının 2 saniyede paraları alması ve rahat bir şekilde yoluna devam etmesin, görenlere pes dedirtti.
Edinilen bilgiye göre, Çankaya Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde yürüyen A.G.'nin cebinde bulunan 3 bin 250 liranın bulunduğu cüzdan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Müştekinin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede şüpheli B.D. isimli kadının, müştekinin cebinden cüzdanı aldığı, ardından ise kendisini otomobille bekleyen Ş.A. ile bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine kimlikleri tespit şahısların adreslerine operasyon yapan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

2 saniyede cüzdanı almış
Öte yandan, kadın şüphelinin, müştekinin cebinden cüzdanı alma ve bekleyen otomobile binme anı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre müşteki kadını bir süre takip eden B.D., boş bir anında cebinden paraların bulunduğu cüzdanı alıyor. 2 saniyede cüzdanı alan şüpheli, hiçbirşey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Rahat bir şekilde bulunduğu bölgeden uzaklaşan şahıs, ardından kendisini bekleyen otomobile binerek, oradan ayrılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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