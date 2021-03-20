Mersin-Adana arası tren seferleri başladı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)PANDEMİ nedeniyle yaklaşık 1 yıl önce ara verilen Mersin-Adana tren seferleri yeniden başladı.
Salgın nedeniyle ara verilen orta mesafedeki şehirler arası bölgesel tren seferleri, Mersin'de bugün yeniden başladı. Seferler sırasında koronavirüse yönelik önlemler alındı. Tren garına girişlerde vatandaşların HES kodları kontrol edilirken. maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi. Görevliler trenler sefere çıkmadan ve seferden geldikten sonra dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Uzun bir süredir minibüslerle yolculuk yapmak zorunda kalan vatandaşlar ise tren seferlerinin başlamasından memnun olduğunu kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-03-20 11:56:02
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