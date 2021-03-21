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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide tespih satışları arttı

DHA

Pandemide tespih satışları arttı


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde tezgahlarda yerini alan renk renk, çeşit çeşit tespihler, pandemide artan ilgiyle tanesi 5 TL ile 3 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.
Bir yıldır süren pandemi nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar tespihe ilgi gösterdi. Tezgahlarda yerini alan renk renk, çeşit çeşit tespihlerin fiyatı 5 TL´den 3 bin TL´ye kadar değişiyor. Her sabah tezgahlarını açan tespih satıcıları, ürünlere olan ilgiden memnun olduklarını söyledi. Tespih satıcısı Hacı Üçkan, "Pandemiden önce satışlarımız durmuştu. Şu anda satışlarımız biraz daha arttı. Millet evde oturmaktan sıkıldı, 'zaman geçsin' diye tespih çekiyor. Şu anda satışlarımız biraz daha arttı. Vatandaşlar sürekli evde. Tespih çekerek zaman geçiyor, sabır çekiyor. İşlerimiz çok iyi gidiyor. Biz de ekmeğimizi böyle çıkarıyoruz" dedi.
Tespih almaya gelen vatandaşlar da satıcılarla sıkı pazarlığa girerek bütçelerine uygun tespihi almaya çalışıyor.DHA-Gündem Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-03-21 08:21:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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