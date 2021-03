Down sendromlu çocukların yamaç paraşütü sevinci Mersin'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, ilk kez yamaç paraşütü deneyimi yaşayan özel gereksinimli çocuklar göklerde mutluluk saçtı

Mersin'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, ilk kez yamaç paraşütü deneyimi yaşayan özel gereksinimli çocuklar göklerde mutluluk saçtı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, '21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde yamaç paraşütü ve uçurtma etkinliği düzenledi. Merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi Gelincik tepesindeki etkinliğe aileleriyle birlikte katılan down sendromlu çocuklar, yamaç paraşütü ile havalanarak mutluluk ve heyecanı bir arada yaşarken, göklerde süzülerek dakikalarca uçmanın tadını çıkardı. Uzman uçuş pilotları eşliğinde 18 down sendromlu çocuğun ilk uçuş deneyimini yaşadığı etkinliğe katılanlar ayrıca, Kent Orkestrasının söylediği şarkılarla da doyasıya eğlendi.

Etkinliğe katılan çocuklardan Habibe Tanış, “Mutluyum ve heyecanlıyım” şeklinde duygularını ifade ederken, çok güzel hissettiğini dile getiren Başak Adak ise, “İlk defa uçacağım. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum” dedi. Mutluluk ve heyecan duygusunu bir arada yaşadığını söyleyen Nurgül Sevgen,“Uçmak çok zevkli bir şey. Çok güzel bir etkinlik. Herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.



“Onlarla birlikte ben de çok heyecanlandım”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila ise etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün özel çocuklarımızla birlikte bu güzel bahar havasında bir şeyler yapmak istedik. Bu özel çocuklarımızla birlikte her şeyi yapabileceğimizi, her engeli aşabileceğimizi görmek istedik. Onlar yamaç paraşütü yaptılar, uçurtma uçurdular. Onlarla birlikte ben de çok heyecanlandım. Gördüm ki, çok güzel, her şeyi yapabiliyorlar. Her alanda varlar, bu alanda da her şeyi yapabileceklerini çok güzel göstermiş oldular” ifadelerini kullandı.

“Çocuklar mutluysa tüm dünya mutludur”

Adana ve Mersin’de zaman zaman bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını belirten yamaç paraşütü uçuş pilotu Mustafa Yöri, “Çocuklar mutluysa tüm dünya mutludur benim gözümde. Doğal olarak ilk uçuşları olduğu için biraz heyecanlanabilirler. Ama inanıyorum ki, kalkıştan sonra kardeşlerimiz çok mutlu olacak” dedi.

Etkinlik, down sendromlu çocukların üzerinde +1 yazan balonları göğe bırakmasıyla son buldu.

