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Down sendromlu çocuklar, yamaç paraşütü ile gökyüzünde mutluluk saçtı

DHA

Down sendromlu çocuklar, yamaç paraşütü ile gökyüzünde mutluluk saçtı


MERSİN, (DHA)-MERSİN Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü´nde özel çocuklara yönelik yamaç paraşütü ve uçurtma etkinliği düzenledi. Down sendromlu çocuklar, ilk kez yamaç paraşütüyle göklerde süzülmenin keyfini yaşadı.
Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi´nde eğitim gören Down sendromlu çocuklar, aileleri ile birlikte Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi Gelincik Tepesi'ndeki yamaç paraşütü iniş alanında ağırlandı. Yamaç paraşütü ile göklere mutluluk saçan özel çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası´nın söylediği şarkılarla da doyasıya eğlendi. Etkinlikte çocuklar, mutluluk ve heyecan duygularını bir arada yaşarken, göklerde süzülerek dakikalarca uçmanın tadını çıkardı. Uzman uçuş pilotları eşliğinde Down sendromlu 18 çocuk ilk uçuş deneyimini yaşadı.
Çocuklardan Habibe Tanış, "Mutluyum ve heyecanlıyım" sözleriyle duygularını ifade etti.
Başak Adak ise "İlk defa uçacağım. Çok heyecanlıyım çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Mutluluk ve heyecan duygusunu bir arada yaşadığını söyleyen Nurgül Sevgen, "Uçmak çok zevkli bir şey. Çok güzel bir etkinlik. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Adana ve Mersin´de zaman zaman bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını ifade eden yamaç paraşütü uçuş pilotu Mustafa Yöri, "Çocuklar mutluysa tüm dünya mutludur benim gözümde. Doğal olarak ilk uçuşları olduğu için biraz heyecanlanabilirler. Ama inanıyorum ki kalkıştan sonra kardeşlerimiz çok mutlu olacak" ifadesini kullandı.
Alandaki arkadaşlarına şarkı söyleyerek mutluluğunu dile getiren Gizem Sakıç, "Burası çok güzel, çok eğlenceli. Çok sevdim. Paraşüt çok güzeldi, hava çok güzeldi, onun için çok sevdim. Mutluyum" diye konuştu.
Yamaç paraşütü deneyimini değerlendiren Cansu Coşkun ise, "İyiydi. Hiç korkmam. Çok güzel. Madalyamı aldım, çok güzel" dedi.
Gizem Sakıç´ın annesi Nebahat Sakıç, etkinlik sayesinde kızının mutlu bir gün geçirdiğini aktararak, "Bugün belediyemizin özel olarak düzenlemiş olduğu etkinlik için çok teşekkür ediyorum. Mutlu bir günü oldu kızımın. Paraşüt uçuşunu çok sevdi. Bundan sonra da ders aldırmayı düşünüyorum" dedi.
Oğlu Melikcan´ın yapılan etkinliklerde yaşadığı mutluluğa şahitlik eden anne Havva Kaçar, "Çocuğum güneş gördü. Korona dolayısıyla evde sıkılmıştı. Arkadaşlarını görmeyi çok istiyordu. Rahatsız olduğu için okula da göndermemiştik. Çok özlem duymuştu. Burada bir araya geldiler. Çok memnun kaldık" diye konuştu.
Pandemiden dolayı oğlu Cevat Can´ın evde çok sıkıldığını ve gerçekleştirilen etkinliğin kendisine de çocuğuna da moral olduğunu söyleyen baba Ayhan Kaya, "Bu zamana kadar yapılan organizasyonların en güzeli. Gerçekten çok memnunuz. Harika oldu. Pandemiden dolayı çocuk evde sıkıldı. Bir hava almış oldu, çok da güzel eğlendi. Bizim için de çok güzel oldu. Keşke böyle etkinlikler sık sık olsa, daha da güzel olur. Bu organizasyonu düzenleyen herkesten Allah razı olsunö dedi.
'ONLARLA BİRLİKTE BEN DE ÇOK HEYECANLANDIM'
Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila da düzenlenen özel etkinliğe dair şu ifadeleri kullandı:
"Bugün özel çocuklarımızla birlikte bu güzel bahar havasında bir şeyler yapmak istedik. Bu özel çocuklarımızla birlikte her şeyi yapabileceğimizi, her engeli aşabileceğimizi görmek istedik. Onlar yamaç paraşütü yaptılar, uçurtma uçurdular. Onlarla birlikte ben de çok heyecanlandım. Gördüm ki çok güzel, her şeyi yapabiliyorlar. Her alanda varlar, bu alanda da her şeyi yapabileceklerini çok güzel göstermiş oldular."
Etkinlik, Down sendromlu çocukların üzerinde +1 yazan balonları göğe bırakmasıyla son buldu. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2021-03-21 13:33:01

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