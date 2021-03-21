Kısıtlamada denize girenler, polisin uyarısıyla sahilden ayrıldı

Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde kısıtlamada bazı kişiler, sahile gidip denize girdi. Bu kişiler, polisin uyarısıyla sahilden ayrıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar günleri kısıtlamanın uygulandığı Mersin´de, hafta içi etkili olan yağış yerini güneşli havaya bıraktı. Termometrelerin 21 dereceyi gösterdiği Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, yasağa aldırış etmeyerek sahile akın etti. Hava sıcaklığının yüksek olması dolayısıyla bazı vatandaşlar güneşlenirken bazıları da denize girdi.
Bu sırada devriye görevi yapan polis, sahildeki vatandaşları görünce megafonla anons yaparak bölgeden ayrılmalarını istedi. Polisin uyarısı ile bu kişiler, sahilden aydıldı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Ali Rıza EREN
2021-03-21 15:44:18
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