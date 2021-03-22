Yaşlılar Haftası'nda Tarsus’ta ağaç dikildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlılar Haftası'nda Tarsus’ta ağaç dikildi

İHA

Yaşlılar Haftası'nda Tarsus’ta ağaç dikildi

Mersin’in Tarsus ilçe Kaymakamlığı'nın Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu ile birlikte '1824 Mart Yaşlılar Haftası' ve '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Nevruz Bayramı' dolayısıyla düzenlediği etkinlik Tarsus Karabucak Ormanı'nda ve Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.
Etkinliğe, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Emniyet Müdür Yardımcısı Adnan Ünsal, Jandarma Komutanı İnanç Marin, İlçe Müftülüsü Ali Can, Doğu Akdeniz Orman İşletme Müdürü Abdulkadir Yıldızbakan, Tarım İlçe Müdürü Hayri Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Süleyman Metin, Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu ile birlikte Tarsus Belediyesi Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi'nin yaş almış çınarları katıldı.
Etkinliğin ilk bölümü Tarsus Karabucak Ormanı'ndaki ağaçlandırma sahasında gerçekleşti. Etkinlikte konuşma yapan Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ormanların oksijen kaynağı olduğunu hatırlatarak ormanların insan hayatındaki önemine ve faydalarına değindi. İnsanların yetiştirilmesinde ve topluma kazandırılmasında, milli ve manevi değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında yaş almış çınarlarımızın etkin rolünü hatırlattı. '1824 Mart Yaşlılar Haftası' ile birlikte '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Nevruz Bayramı'nı kutlayarak sosyal yaşamda ormanların ve yaş almış çınarların iki önemli etken olduğunu vurguladı. Geçmişi çağlar öncesine dayanan baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nın tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek katılımcılara teşekkür etti.
Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammed Köse de yaptığı konuşmada, Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde yapılan proje ve çalışmaları anlatarak dünyanın akciğeri konumundaki ormanların insan sağlığına önemine vurgu yaptı. Yaş almış çınarlarımızın toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekti. '1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' ile birlikte '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Nevruz Bayramı'nı kutladı. Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'ya ve organize de emeği geçenlere teşekkür etti.
Etkinliğin ilk bölümünde Tarsus Karabucak Ormanı içinde bulunan ağaçlandırma sahasında Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Protokolü, Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu ile birlikte Tarsus Belediyesi Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi'nin yaş almış çınarları ağaç dikimi yaptı.
Etkinliğin Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ikinci bölümünde Tarsus Kaymakamlığı ve Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan ikramlar katılımcılara sunuldu. Okaliptüs Müzesi gezildi. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bahçesi'nde Tarsus Protokolü ve Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu ile birlikte ağaç dikimi yapıldı.
Tarsus Kaymakamlığı'nın Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu ile birlikte '1824 Mart Yaşlılar Haftası' ve '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Nevruz Bayramı' dolayısıyla düzenlediği etkinlik çiçek takdimi ve toplu hatıra fotoğrafının çekiminin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü
YEREL HABERLER Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden ...
Tarsus'un hedefi, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmek
YEREL HABERLER Tarsus'un hedefi, UNESCO Dünya Kültür Mirası ...
Kısıtlamada denize girenler, polisin uyarısıyla sahilden ayrıldı
YEREL HABERLER Kısıtlamada denize girenler, polisin uyarısıyla ...
Mersin'de kaza yapan tır alev aldı Yanan tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
YEREL HABERLER Mersin'de kaza yapan tır alev aldı Yanan tır itfaiye ...
Down sendromlu çocuklar, yamaç paraşütü ile gökyüzünde mutluluk saçtı
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklar, yamaç paraşütü ile ...
Soydan, MHP'nin MYK üyesi oldu
YEREL HABERLER Soydan, MHP'nin MYK üyesi oldu
Mersin Büyükşehir GSK namağlup devam ediyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir GSK namağlup devam ediyor
MESKİ, içme suyu tesisleri için 45 jeneratör aldı
YEREL HABERLER MESKİ, içme suyu tesisleri için 45 jeneratör aldı
Down sendromlu çocukların yamaç paraşütü sevinci Mersin'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, ilk kez yamaç paraşütü deneyimi yaşayan özel gereksinimli çocuklar göklerde mutluluk saçtı
YEREL HABERLER Down sendromlu çocukların yamaç paraşütü ...
Pandemide tespih satışları arttı
YEREL HABERLER Pandemide tespih satışları arttı
Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası kadınlar tabanca yarışları sona erdi
YEREL HABERLER Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası kadınlar tabanca ...
Mersin'de polise mukavemette bulunan sürücü gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de polise mukavemette bulunan sürücü gözaltına ...
Mersin'de 1 yıl aradan sonra 3 kente tren seferleri başladı Tüm tedbirler alınarak seferler başlarken, yolcularda HES kodu zorunluluğu uygulanıyor Vatandaşlar 1 yıl sonra yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşarken, trenler her sefer öncesinde dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Mersin'de 1 yıl aradan sonra 3 kente tren seferleri ...
Mersin-Adana arası tren seferleri başladı
YEREL HABERLER Mersin-Adana arası tren seferleri başladı
"Çanakkale Geçilmez" tiyatro oyununun özel konuğu engelli Mustafa oldu
YEREL HABERLER "Çanakkale Geçilmez" tiyatro oyununun özel konuğu ...
Kadın yankesici, kadının cebinden 2 saniyede 3 bin 250 lira aldı Mersin'de yolda yürüyen kadının cebinden yankesicilik yöntemiyle 3 bin 250 para aldığı iddia edilen B.D. ile ona yardım eden Ş.A, polislerin titiz çalışması sonucu yakalandı Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, şüpheli kadının rahat bir şekilde paraları alıp gitmesi, pes dedirtti
YEREL HABERLER Kadın yankesici, kadının cebinden 2 saniyede 3 bin ...
Büyükşehir Belediyesinden ‘Hoş Geldin Bahar’ konserleri
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden ‘Hoş Geldin Bahar’ ...
Kadının cüzdanını çalan yankesiciler güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
YEREL HABERLER Kadının cüzdanını çalan yankesiciler güvenlik ...
106 yıllık gurur tuvale ve şiirlere yansıdı
YEREL HABERLER 106 yıllık gurur tuvale ve şiirlere yansıdı
Mersin İŞKUR İş Kulübünden turizm öğrencilerine iş arama eğitimi
YEREL HABERLER Mersin İŞKUR İş Kulübünden turizm öğrencilerine iş ...
‘Baba Buluşmaları’ programı tamamlandı
YEREL HABERLER ‘Baba Buluşmaları’ programı tamamlandı