Yaşlılar Haftası'nda Tarsus’ta ağaç dikildi

Mersin’in Tarsus ilçe Kaymakamlığı'nın Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu ile birlikte '1824 Mart Yaşlılar Haftası' ve '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Nevruz Bayramı' dolayısıyla düzenlediği etkinlik Tarsus Karabucak Ormanı'nda ve Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Emniyet Müdür Yardımcısı Adnan Ünsal, Jandarma Komutanı İnanç Marin, İlçe Müftülüsü Ali Can, Doğu Akdeniz Orman İşletme Müdürü Abdulkadir Yıldızbakan, Tarım İlçe Müdürü Hayri Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Süleyman Metin, Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu ile birlikte Tarsus Belediyesi Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi'nin yaş almış çınarları katıldı.

Etkinliğin ilk bölümü Tarsus Karabucak Ormanı'ndaki ağaçlandırma sahasında gerçekleşti. Etkinlikte konuşma yapan Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ormanların oksijen kaynağı olduğunu hatırlatarak ormanların insan hayatındaki önemine ve faydalarına değindi. İnsanların yetiştirilmesinde ve topluma kazandırılmasında, milli ve manevi değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında yaş almış çınarlarımızın etkin rolünü hatırlattı. '1824 Mart Yaşlılar Haftası' ile birlikte '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Nevruz Bayramı'nı kutlayarak sosyal yaşamda ormanların ve yaş almış çınarların iki önemli etken olduğunu vurguladı. Geçmişi çağlar öncesine dayanan baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nın tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammed Köse de yaptığı konuşmada, Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde yapılan proje ve çalışmaları anlatarak dünyanın akciğeri konumundaki ormanların insan sağlığına önemine vurgu yaptı. Yaş almış çınarlarımızın toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekti. '1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' ile birlikte '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Nevruz Bayramı'nı kutladı. Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'ya ve organize de emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğin ilk bölümünde Tarsus Karabucak Ormanı içinde bulunan ağaçlandırma sahasında Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Protokolü, Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu ile birlikte Tarsus Belediyesi Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi'nin yaş almış çınarları ağaç dikimi yaptı.

Etkinliğin Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ikinci bölümünde Tarsus Kaymakamlığı ve Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan ikramlar katılımcılara sunuldu. Okaliptüs Müzesi gezildi. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bahçesi'nde Tarsus Protokolü ve Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu ile birlikte ağaç dikimi yapıldı.

Tarsus Kaymakamlığı'nın Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu ile birlikte '1824 Mart Yaşlılar Haftası' ve '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Nevruz Bayramı' dolayısıyla düzenlediği etkinlik çiçek takdimi ve toplu hatıra fotoğrafının çekiminin ardından son buldu.

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