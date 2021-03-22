Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağında da çalıştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı pazar gününde de görev başındaydı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı ekipler cadde ve sokakları temizlerken, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri kent merkezinde yol ve asfalt çalışmaları yaptı. Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri de bitki ve ağaçların bakımlarını sürdürdü.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağında kentin birçok noktasında hizmetleri sürdü. Akdeniz ilçesinde çalışma yürüten ekipler Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, cadde, kaldırım, sokak ve refüjleri vatandaşlar için hijyenik hale getirdi. Halk sağlığı için devamlı olarak temizlik ve yıkama çalışmalarını vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde sürdüren ekipler, yerlerdeki atıkları süpürge araçlarıyla özenle temizledi. Temizlenen zeminde arazöz araçlarıyla yıkama yapıldı. Dükkan önleri, ATM’ler, duraklar, Mahalle Mutfak büfeleri ve Halk Ekmek büfelerinin önü gibi insan sirkülasyonunun yoğun olduğu her nokta temizlenerek dezenfekte edildi.



“Yenipazar’da gerçekten bir ilerleme var”

Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi Yenipazar esnafından Sabri Şen, 22 yıldır Mersin’de yaşadığını ifade ederek, “Bütün belediyeleri yaşadım, gördüm, Vahap Seçer gibi çalışan, temiz, titizini görmedim. Mahallemiz dört dörtlük. Halk memnun, biz de memnunuz esnaf olarak. Kendisine teşekkür ediyorum. Yenipazar’da gerçekten bir ilerleme var. Biz de esnaf olarak Yenipazar’ın gelişmesini istiyoruz. Başkanımız da her zaman yanımızda” dedi.



Yol asfalt ekiplerinden 25 noktada çalışma

Mersin merkezden kırsal kesimlere kadar çalışmalarını sürdüren Yol Yapım Bakım ve Onarım ekipleri de sokağa çıkma yasağında kent merkezinde birçok noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesinde yol ve asfalt çalışmalarına aralıksız olarak devam ederken, kent merkezinde 4 merkez ilçede 25 noktada yol, yapım, bakım, ve onarım çalışması yürüttü.



Park ve Bahçeler ekipleri bitkilerin bakımını gerçekleştirdi

Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, sokağa çıkma yasağında da kent genelindeki bitkilerin budama ve bakımını gerçekleştirdi. Ekipler, Kongre ve Sergi Sarayı civarı ile İstiklal Caddesinde kovalı araçlarla budama çalışması yaptı. Ayrıca, 13. Cadde ile Hüseyin Okan Merzeci Bulvarında ağaçlarda budama yapıldı.

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