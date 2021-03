Yeryüzü pazarı yeniden kuruldu

Tarsus'ta kurulan ve dünyanın 70'inci, Türkiye’nin 4'üncü yeryüzü pazarı yeni normalleşmeyle Kubatpaşa Medresesi önünde yeniden kuruldu.

Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Ziraat Odası ve Tarsus Slow Food Yeryüzü Pazarı Derneği işbirliği ile kurulan yeryüzü pazarı, halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Çevre il ve ilçelerden toplamda 67 üreticinin katılım sağladığı pazarda, yöreye ait doğal ve nitelikli ürünler yer alıyor. Üreticilerin tüketiciler ile aracısız bir şekilde buluştuğu pazarda, yöreye ait çok çeşitli taze meyve, sebze, yumurta, bal, tatlılar, pastacılık, ekmek, yağ, yerel yemek kültürlerine ait ürünler yer alıyor.



"Üreticilerin tüketiciler ile aracısız bir şekilde buluşmasını sağlıyoruz"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yeryüzü pazarının yeniden elbirliğiyle açılıyor olmasından ötürü büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Tarsus’ta ilk defa 2020 yılı Ekim ayında kurduğumuz yeryüzü pazarı, Covid19 tedbirlerinin artmasıyla birlikte ara verildi. Pandemi süreci boyunca kuramadığımız pazarı, hayatın yeniden normalleşmesiyle birlikte yeniden kurma imkanına kavuştuk. Bugün burada kurduğumuz yeryüzü pazarı, üreticilerin özellikle pandemi sürecinden daha az hasarla çıkmaları için bir fırsattır. Tarsus Belediyesi olarak üretici ile birlikte çözümler aramaya devam ediyoruz ve elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Pandeminin ilk dönemlerinde mahsulü elinde kalan çiftçilerimizin mahsullerini alarak halka ücretsiz dağıtıp, onlara bir nebze de olsa destek olarak tarımsal döngünün süreklilik arz etmesine katkıda bulunduk. Bugün yeryüzü pazarında da böyle bir döngü var. Üreticilerin tüketiciler ile aracısız bir şekilde buluşmasını sağlıyoruz. Üreticilerin ve bu tip organizasyonların baş destekçisi olacağımızı, ihtiyaç duyulması halinde her zaman her yardımda bulunacağımızı, her koşulda doğal organik ürünlerin, adil ve temiz mahsul için ter akıtan emekçinin, emeği sömürülmeyen ve hakkı teslim edilmemiş üreticinin yanında olacağımızı, bir yerel yönetim temsilcisi olarak kurumum adına temin ederim” dedi.

Yeryüzü pazarını ziyaret eden vatandaşlar da organik ürünlere ulaşabilmenin mutluluğu içerisinde gönüllerince alışveriş yaptılar. Bunun yanı sıra ziyaretçiler, böyle bir pazarı Tarsus’a kazandıran Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a teşekkürlerini ilettiler.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören yeryüzü pazarı ayda iki defa kurulacak.

