İş yerinin vitrinine çarpan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, önce park halindeki motosikletlere, ardından da iş yerinin vitrinine çarptı. 3 kişinin yaralandığı, kaldırımda yürüyen kadının otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 19.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi´nde meydana geldi. Cadde üzerinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, önce park halindeki motosikletlere ardından bir iş yerinin vitrinine çarptı. Kazada, araç sürücüsü ile iş yerinde bulunan 2 çocuk hafif yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.

SON ANDA KURTULDU

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kadının otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü. Üzerine gelen otomobili fark eden kadın, geri adım atarak canını kurtardı.

İş yerinde zarar meydana gelirken, kazaya şahit olan bir kız çocuğu annesine sarılıp gözyaşı döktü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2021-03-22 12:51:15



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