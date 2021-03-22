İş yerinin vitrinine çarpan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş yerinin vitrinine çarpan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

DHA

İş yerinin vitrinine çarpan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, önce park halindeki motosikletlere, ardından da iş yerinin vitrinine çarptı. 3 kişinin yaralandığı, kaldırımda yürüyen kadının otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, önceki gün saat 19.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi´nde meydana geldi. Cadde üzerinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, önce park halindeki motosikletlere ardından bir iş yerinin vitrinine çarptı. Kazada, araç sürücüsü ile iş yerinde bulunan 2 çocuk hafif yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.
SON ANDA KURTULDU
Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kadının otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü. Üzerine gelen otomobili fark eden kadın, geri adım atarak canını kurtardı.
İş yerinde zarar meydana gelirken, kazaya şahit olan bir kız çocuğu annesine sarılıp gözyaşı döktü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN
2021-03-22 12:51:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
90 gündür kayıp gencin cesedi bulundu
YEREL HABERLER 90 gündür kayıp gencin cesedi bulundu
Duru'nun öldüğü oyun alanında iş güvenliği uzmanı, oyuncakların bakımı için uyarmış
YEREL HABERLER Duru'nun öldüğü oyun alanında iş güvenliği uzmanı, ...
Yeryüzü pazarı yeniden kuruldu
YEREL HABERLER Yeryüzü pazarı yeniden kuruldu
‘Net sıfır’ hedefi nükleer enerji olmadan mümkün değil Seul Ulusal Üniversitesi Nükleer Termal-Hidrolik Mühendisliği Laboratuvarından Nükleer Enerji Yüksek Mühendisi Erol Biçer: “Nükleer santrallerin bulunduğu bölgelerde nükleer enerjiye destek yüksek” “Bilime inanan insanlar nükleer algısını pozitif yönde değiştirecek”
YEREL HABERLER ‘Net sıfır’ hedefi nükleer enerji olmadan mümkün ...
Büyükşehir personeline afet bilinci eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir personeline afet bilinci eğitimi
Miniklere satranç eğitimi turnuvayla son buldu
YEREL HABERLER Miniklere satranç eğitimi turnuvayla son buldu
Büyükşehir Belediyesi bürokratları Tarsus’ta vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi bürokratları Tarsus’ta ...
Minik Duru, ölüme göz göre gitmiş Mersin'de babasının doğum günü için ailesiyle birlikte gittikleri restoranın oyun parkındaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Duru Tan'ın ölümünden sorumlu sanıkların yargılanmasına devam edildi Duruşmada sanık olarak dinlenen iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, olaydan önce işyerine gittiğini, oyuncakların bakımının yapılması gerektiği yönünde tutanak tuttuğunu ve iş yerine tebliğ ettiğini söyledi
YEREL HABERLER Minik Duru, ölüme göz göre gitmiş Mersin'de babasının ...
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağında da çalıştı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma ...
Tarsus’ta motosiklet hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Tarsus’ta motosiklet hırsızı yakalandı
Tarsus’ta 2 ayrı silahlı olayda 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tarsus’ta 2 ayrı silahlı olayda 2 kişi yaralandı
Yaşlılar Haftası'nda Tarsus’ta ağaç dikildi
YEREL HABERLER Yaşlılar Haftası'nda Tarsus’ta ağaç dikildi
Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü
YEREL HABERLER Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden ...
Tarsus'un hedefi, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmek
YEREL HABERLER Tarsus'un hedefi, UNESCO Dünya Kültür Mirası ...
Kısıtlamada denize girenler, polisin uyarısıyla sahilden ayrıldı
YEREL HABERLER Kısıtlamada denize girenler, polisin uyarısıyla ...
Mersin'de kaza yapan tır alev aldı Yanan tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
YEREL HABERLER Mersin'de kaza yapan tır alev aldı Yanan tır itfaiye ...
Down sendromlu çocuklar, yamaç paraşütü ile gökyüzünde mutluluk saçtı
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklar, yamaç paraşütü ile ...
Soydan, MHP'nin MYK üyesi oldu
YEREL HABERLER Soydan, MHP'nin MYK üyesi oldu
Mersin Büyükşehir GSK namağlup devam ediyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir GSK namağlup devam ediyor
MESKİ, içme suyu tesisleri için 45 jeneratör aldı
YEREL HABERLER MESKİ, içme suyu tesisleri için 45 jeneratör aldı
Down sendromlu çocukların yamaç paraşütü sevinci Mersin'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, ilk kez yamaç paraşütü deneyimi yaşayan özel gereksinimli çocuklar göklerde mutluluk saçtı
YEREL HABERLER Down sendromlu çocukların yamaç paraşütü ...
Pandemide tespih satışları arttı
YEREL HABERLER Pandemide tespih satışları arttı
Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası kadınlar tabanca yarışları sona erdi
YEREL HABERLER Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası kadınlar tabanca ...