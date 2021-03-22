Başkan Gültak’tan çağrı: “Suyumuza sahip çıkalım, su israfından kaçınalım”

Akdeniz Belediyesi, “Dünya Su Günü” kapsamında, su kaynaklarının korunması noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Türkiye’de kişi başı günlük 190 litre su tüketildiğine dikkat çeken Başkan Mustafa Gültak, “Su tüketiminde dünya ortalaması 25 litredir. Maalesef böyle devam ederse sonuç, yakın gelecekte ‘kişi başı sıfır litre su’ olacak” dedi.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce “22 Mart Dünya Su Günü” dolayısıyla “Geleceğin Suyunu Kullanma” temasıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, bir insanın günde ortalama 25 litre su tüketmesi gerekirken bu miktarın 7,6 katı; yani 190 litre su tükettiğine dikkat çekilerek, böyle giderse insanlığı susuzluğun beklediği uyarısı yapıldı. Etkinlikte, işlemleri için belediye binasına gelen vatandaşlara, suyun önemini anlatan ve su tüketimini azaltmaya davet eden broşürler dağıtıldı.



“Su kıtlığı, insanlığın sorunudur”

Etkinliğe katılarak bir konuşma yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, suyun insan hayatının olmazsa olmazlarından biri olduğunun altını çizdi. İnsanın açlığa uzun süre dayanabileceğini ama susuzluk nedeniyle çok kısa bir sürede yaşamını yitirebileceğini belirten Gültak, “Eğer dünyada su sorunu varsa, bu insanoğlunun sonu demektir. Dünya üzerinde iklim değişikliğinden kaynaklı ciddi su sıkıntıları yaşanıyor. Özellikle Afrika ve bazı Asya ülkelerinde insanların suya ulaşması imkansız gözüküyor” diye konuştu.



“Kişi başı su tüketimini 190 litreden 25 litreye düşürelim”

Su israfına da dikkat çekerek, uyarılarda bulunan Gültak, “Türkiye’de kişi başına günlük 190 litre su tüketilmektedir. Halbuki dünya ortalamasına bakıldığında bu tüketimi 25 litreye kadar düşürmek gerekiyor. Eğer bu şekilde su tüketmeye devam edersek, sonuç ileride ‘kişi başı sıfır litre su’ olacak. Tüketim, israf böyle giderse iklim değişikliğinin ve kuraklığın da tüm dünyayı etkisi altına aldığı günümüzde susuzluk ve kurak topraklarla karşı karşıya kalırız” şeklinde konuştu.



“Tarımsal sulamada damlama sistemi ve yeni teknolojiler kullanalım”

Gereksiz su kullanımından kaçınılmasını isteyen Gültak, “Su yoksa hayat yok, insanoğlu yok, yeşillik yok, doğa yok, toprak ve dünya yok. Kısacası su yoksa yaşam da yok. Gelin, kullandığımız su miktarını mutlaka azaltalım. Çeşmeleri açık bırakmayalım, suyumuzu israf etmeyelim. Tarımda da mutlaka damlama sistemi ve teknolojik ürünler kullanalım. Toprağın verimini de azaltan salma sulama sisteminden vazgeçelim” ifadelerini kullandı.



“İnsan hayatının vazgeçilmezi sudur”

Türkiye’nin birçok ili gibi Mersin’de de bu yıl beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle mevsimin kurak geçtiğine işaret eden Başkan Gültak, bunun da etkisinin yaz mevsiminde görüleceğini kaydederek, “Suyumuzun değerini bilelim. Su tüketimimizi kısalım. Ne para, ne altın, ne döviz değil, insan hayatının tek vazgeçilmezi sudur. Su tüketimini mutlaka azaltalım. Suyumuzu israf etmeyelim ki hayatımız devam etsin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.