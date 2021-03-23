Evi uyuşturucu deposuna çevirmiş Mersin polisi, bir evde yaptığı aramada yurt dışından getirilen 24 kilo 785 gram takoz esrar, 24 bin 600 adet yeşil reçeteyle satılan hap, 3 bin 400 adet captagon hap ele geçirdi

Mersin polisi, bir evde yaptığı aramada yurt dışından getirilen 24 kilo 785 gram takoz esrar, 24 bin 600 adet yeşil reçeteyle satılan hap, 3 bin 400 adet captagon hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yüklü miktarda uyuşturucunun kente getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda uyuşturucunun merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde bir ikamette olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, narkotik dedektör köpeği 'Mila' ile birlikte arama yaptı. Yapılan aramalarda 24 kilo 785 gram takoz esrar, 24 bin 600 adet yeşil reçeteyle alınan hap, 3 bin 400 adet captagon hap, 1 hassas terazi ile 20 bin 100 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu I.S.A. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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