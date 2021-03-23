Mersin’de FETÖ/PDY operasyonunda 7 asker gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5’i aktif görevde olan 7 asker gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, mahrem sorumlular tarafından gizlilik içerisinde sabit hatlardan arandıkları tespit edilen Mersin merkezde aktif görevde 2 uzman çavuş, Tarsus ilçesinde 2’si aktif görevde 1’i emekli uzman çavuş, Anamur ilçesinde görevli bir uzman çavuş ve Kahramanmaraş’ta ikamet eden emekli bir uzman çavuş olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.