Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

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MERSİN, (DHA)MERSİN ve Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY´nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı´nın FETÖ/PDY´nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mersin ve Kahramanmaraş´ta operasyon düzenlendi. Mahrem imamlar tarafından sabit hatlardan arandıkları tespit edilen, Mersin merkezde aktif görevde iki uzman çavuş, Tarsus ilçesinde 2´si aktif görevde, 1´i emekli 3 uzman çavuş, Anamur ilçesinde görevli bir uzman çavuş ile Kahramanmaraş´ta emekli bir uzman çavuş gözaltına alındı.

7 şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-03-23 10:43:15



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