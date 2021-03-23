Türkiye’nin gururu Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Sofya’dan başarıyla dönmek istiyor Avrupa'da zirveye çıkarak tarih yazan Milli Takım, Mersin’de çalışmalarını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin gururu Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Sofya’dan başarıyla dönmek istiyor Avrupa'da zirveye çıkarak tarih yazan Milli Takım, Mersin’de çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Türkiye’nin gururu Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Sofya’dan başarıyla dönmek istiyor Avrupa'da zirveye çıkarak tarih yazan Milli Takım, Mersin’de çalışmalarını sürdürüyor

Avrupa Şampiyonası’nda zirveye çıkarak tarih yazan Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin’deki kamp çalışmalarını sürdürüyor. Günde çift idman yaparak bu ay sonunda Sofya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na hazırlanan milliler, oradan başarıyla dönmek istiyor. Haziran ayında da olimpiyat kotası alınacak olan Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan altın kızlar, burada da kota alarak olimpiyatlara giden ilk Türk Milli Takım olmak istiyor.
Geçtiğimiz yılın kasım ayında yapılan Avrupa Şampiyonası’nda tarihi bir başarı elde eden Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, şampiyon olarak ilk kez bu şampiyonada altın madalya kazanmıştı. Önümüzdeki dönemde yapılacak şampiyonalar için geçtiğimiz hafta Mersin’de kampa giren Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, önce Sofya’daki Dünya Şampiyonası'ndan ardından haziran ayındaki Avrupa Şampiyonası'ndan başarıyla dönmek istiyor. Özellikle olimpiyat kotası alınacak Avrupa Şampiyonası'na kitlenen altın kızlar, orada derece elde edip, olimpiyat kotasını alan ilk Türk Milli Takımı olmak istiyor. Yeni antrenör Natalia Safonova önderliğinde günde çift idman yapan olan sporcular, gelecek için umut veriyor.

Natalia Safonova: "İnşallah güzel bir açılış yaparız"
Takım ve çalışmalarla ilgili konuşan Antrenör Natalia Safonova, 9 gündür Mersin’de olduklarını ve kamplarının bugün sona erdiğini söyledi. Akşam son antrenmanı yapıp Sofya’ya hareket edeceklerini söyleyen Safonova, "Kızlarla 1,5 aydır çalışıyorum. Mart ayında yapılacak Sofya Dünya Kupası’yla sezonun ilk yarışmasında yarışacağız. İnşallah orada da güzel bir açılış yaparız diye umut ediyorum. Tabi asıl hedefimiz haziran ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda iyi bir derece almak. Çünkü orada alınacak sonuçlarla olimpiyat kotası alınacak. İnşallah bunu başarırız diye düşünüyorum. Antrenmanlarımız çok yoğun bir şekilde geçiyor, günde çift antrenman yapıyoruz. Sporcularımızın performansından çok memnunuz. Tabi Mersin’deki salon bizim için büyük bir şans. Çünkü burada istediğimiz gibi antrenman yapabiliyoruz, çok iyi bir ortamda çalışmalarımızı sürdürebiliyoruz" dedi.

"Olimpiyatlara gitmeyi başaracağız"
Haziran ayında Avrupa Şampiyonası olduğunu hatırlatan Safonova, "Şimdi hedef olimpiyatlar. Buraya da gitme ihtimalimiz var. Şu an herkes için şans aynı ve sporcularımız tam güçle çalışıyorlar. Antrenmanlarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah her şey güzel olacak ve olimpiyatlara gitmeyi başaracağız. Çünkü Türk Milli Takımı çok önemli ve iyi. Şu anda takımı en iyi şekilde hazırlıyoruz. Büyük hedefler var ve takım olarak her gittiğimiz şampiyonadan başarıyla dönmek istiyoruz. Bu şekilde yolumuza devam etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Duygu Doğan: "Güzel bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum"
Takım kaptanı Duygu Doğan ise kampta son günlere geldiklerini belirterek, "Güzel bir kamp geçirdik. Günde çift antrenman yaparak çalışmalarımızı sürdürdük. Günde en az 6 saat çalıştık ve çift antrenman yaptık. Şimdi bu gece Sofya’ya gidiyoruz. Orada yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir sonuç elde etmek istiyoruz. Güzel bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum. Tabi bizim için en önemli olan şey haziran ayındaki Avrupa şampiyonası. Çünkü orada olimpiyat kotası alacak takımlar belli olacak. Hazırlıklarımız güzel gidiyor. Serilerimizin zorluk derecelerini arttırmaya başladık. Avrupa Şampiyonası’ndan daha güçlü bir şekilde geri dönmeyi planlıyoruz. Daha zor serilerle geri geleceğiz. En büyük hedefimiz daha çok puan almak olacak. Daha temiz yarışarak, rakiplerimizi eleyip, kota alarak, yine bir ilki başarmak istiyoruz. Yani olimpiyatlara giden ilk Türk Milli takımında yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Teknopanel yurt içi ve yurt dışı satışlarında rekora imza attı
YEREL HABERLER Teknopanel yurt içi ve yurt dışı satışlarında rekora ...
Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşları Yöreden Kafede ağırladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşları ...
Valiz ve çantadaki yüklü miktardaki uyuşturucu narkotik köpeği Mila buldu
YEREL HABERLER Valiz ve çantadaki yüklü miktardaki uyuşturucu ...
Leningrad NGS’de yeni ünite devreye alındı
YEREL HABERLER Leningrad NGS’de yeni ünite devreye alındı
Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Mersin’de FETÖ/PDY operasyonunda 7 asker gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin’de FETÖ/PDY operasyonunda 7 asker gözaltına ...
Heyelan riskine karşı okulun çevresine istinat duvarı örüldü
YEREL HABERLER Heyelan riskine karşı okulun çevresine istinat duvarı ...
Evi uyuşturucu deposuna çevirmiş Mersin polisi, bir evde yaptığı aramada yurt dışından getirilen 24 kilo 785 gram takoz esrar, 24 bin 600 adet yeşil reçeteyle satılan hap, 3 bin 400 adet captagon hap ele geçirdi
YEREL HABERLER Evi uyuşturucu deposuna çevirmiş Mersin polisi, bir ...
Seçer, İzmir’de düzenlenen ‘Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi’ne katıldı Başkan Seçer: “Tüm insanlığa bu sorunu çözmek için bir arada olma görevi düşüyor”
YEREL HABERLER Seçer, İzmir’de düzenlenen ‘Kentlerde Sürdürülebilir ...
İş yerinin vitrinine çarpan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu (2)
YEREL HABERLER İş yerinin vitrinine çarpan otomobilin altında ...
Fare kabloları kemirdi, çiftçinin traktörü yandı
YEREL HABERLER Fare kabloları kemirdi, çiftçinin traktörü yandı
Akdeniz belediyesinden down sendromlu milli sporcularla etkinlik
YEREL HABERLER Akdeniz belediyesinden down sendromlu milli ...
Başkan Gültak’tan çağrı: “Suyumuza sahip çıkalım, su israfından kaçınalım”
YEREL HABERLER Başkan Gültak’tan çağrı: “Suyumuza sahip çıkalım, su ...
İşyeri çalışanı Mersin'deki kaza anını anlattı Suriyeli Ahmet Arslan: "Otomobil dükkana girseydi çok kötü olurdu"
YEREL HABERLER İşyeri çalışanı Mersin'deki kaza anını ...
Başkan Yılmaz asfalt çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz asfalt çalışmalarını inceledi
AK Parti’li Yılmaz: “Kadınlar üzerinden siyaset yapmayı bırakın artık” AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın, sosyal medyada kadınlar üzerinden siyaset yapılmasına, kadın hakları ve kadının özgürlüğü üzerinden AK Parti’nin hedef gösterilmesine tepkisi sert oldu
YEREL HABERLER AK Parti’li Yılmaz: “Kadınlar üzerinden siyaset ...
Nükleer Santral bölgesine yangına dayanaklı fidan
YEREL HABERLER Nükleer Santral bölgesine yangına dayanaklı fidan
Erdemli'de fırtınanın yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Erdemli'de fırtınanın yaraları sarılıyor
Kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular Mersin'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki motosikletlere ardından iş yerinin vitrinine çarptı Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen kazada, araç sürücüsüyle birlikte 3 kişi hafif yaralandı
YEREL HABERLER Kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle ...
Mersin ve Adana’nın 2020 işsizlik orana yüzde 13,4
YEREL HABERLER Mersin ve Adana’nın 2020 işsizlik orana yüzde 13,4
İş yerinin vitrinine çarpan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER İş yerinin vitrinine çarpan otomobilin altında ...
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
90 gündür kayıp gencin cesedi bulundu
YEREL HABERLER 90 gündür kayıp gencin cesedi bulundu
Duru'nun öldüğü oyun alanında iş güvenliği uzmanı, oyuncakların bakımı için uyarmış
YEREL HABERLER Duru'nun öldüğü oyun alanında iş güvenliği uzmanı, ...