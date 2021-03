Başkan Vekili Kış, Yerel Eşitlik Eylem Planı taslak değerlendirme toplantısına katıldı Gülcan Kış: “Umarım bu plan, politika üreten herkes ve her kesim için örnek bir çalışma olur ve eşitlik yolumuzu daima aydınlatmaya devam eder”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Mersin Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planının hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini belirterek, “Umarım bu plan, politika üreten herkes ve her kesim için örnek bir çalışma olur ve bu toprakların özünde zaten olan eşitlik yolumuzu daima aydınlatmaya devam eder” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından hazırlıkları sürdürülen ve bugüne kadar toplam 79 toplantı yapılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı Taslak Değerlendirme Toplantısına katıldı. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Encümen Salonunda Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Yerel Eşitlik Eylem Planı hakkında Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil tarafından katılımcılara bilgi verildi. Toplantıda, planın hazırlık aşamaları hakkında bilgiler paylaşılırken, hazırlanan ‘Eşitlik Politikası’ da anlatıldı.

Başkan Vekili Kış, daire başkanları ile gerçekleştirilen toplantının ardından Büyükşehir Belediye Meclisinde görev yapan kadın meclis üyeleri ile de bir araya geldi. Toplantıya, CHP’li meclis üyeleri Ümran Timur ve Ünzile Kuru, HDP’li meclis üyesi Bedriye Kuş, bağımsız meclis üyesi Ahu Koşar ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu katıldı.

Toplantı sonunda konuşan Kış, “Toplumsal cinsiyet eşitliği ve bu değeri etkin kılmak üzere buluştuk. Toplumsal cinsiyet eşitliği; iş yaşamından siyasi alana, sosyal hayattan ev içi rol paylaşımına hayatın her alanında kadınların ve ayrımcılığa uğramış diğer grupların eşit temsilinin sağlanmasıdır” diye konuştu.



“Kadınlar güçlenmeden eşitlik, kadınlara eşit fırsatlar sunulmadan adalet olmaz”

Mersin’de kadınlara ve ayrımcılığa uğramış diğer gruplara yönelik eşitliği sağlayacak politikaların ön plana alınmasında çok geç kalındığını söyleyen Kış, “Bu gerçeğin elbette çeşitli nedenleri var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, seçim sürecinde daha adil, daha refah içinde bir Mersin için söz verdi. Eşitlik ise bu sözün esasını oluşturuyor. Kadınlar güçlenmeden eşitlik, kadınlara eşit fırsatlar sunulmadan adalet, kadınların fikirleri alınmadan yerel demokrasi olmaz. Bu şehirde kadınların eşit haklara kavuşmasına yönelik atılacak her bir adımın, aslında ülkemizin dört bir yanında yaşayan tüm kadınlar için atılmış bir adım olduğunu biliyoruz. O nedenle çalışmalarımızı buna göre gerçekleştiriyoruz. İki yıl gibi kısa bir sürede Büyükşehir bünyesinde çalışan kadınların oranı yüzde 18’den yüzde 24’lere kadar çıktıysa bu ancak işte bu bilinçli politikanın eseridir. Eşitliği sağlamak için sadece kadın istihdamını artırmanın yeterli olmadığını; kadınların bakım yükü ve şiddet karşısında desteklenmesi gerektiğini de iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Biz kadınların azmi ve katılımıyla Büyükşehir Belediyemiz örnek olacak”

Kadınları ve diğer grupları güçlendirerek hayatları kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Kış, “Kadın ve Aile Dairemiz var. Psikolojik ve hukuki destekleri merkeze alan çalışmalara ağırlık vermeyi, güvenliği artıracak uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Tüm kalbimle inanıyorum ki, biz kadınların azmi ve katılımıyla Büyükşehir Belediyemiz örnek olacak ve bu yolda hızla ilerleyeceğiz. Bu kentin kadınları olarak nasıl yönetimde, hizmetlerde var olmaya başladıysak bundan sonra da eşit biçimde her alanında var olacağız. Hayatın her alanında güçlü olacağız, çünkü güçlü kadınlar kimseden korkmaz” dedi.



“Hiç bir karar, azmimizden ve kararlılığımızdan daha güçlü değil”

Yerel Eşitlik Eylem Planı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kış, “Artık son aşamaya gelen Yerel Eşitlik Eylem Planı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan tüm kadınlar eşitlik inancına sahip ve bunu her zaman önceleyen bir yol haritasına kavuşmuştur. Bu anlamda, bu plana destek ve katkı veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sırada kadınların eşit haklarla buluşması var. Umarım bu plan, politika üreten herkes ve her kesim için örnek bir çalışma olur ve bu toprakların özünde zaten olan eşitlik yolumuzu daima aydınlatmaya devam eder. Yolumuz uzun, ancak inancımız tam. Başladığımız yolu tamamlamak için önümüze çıkarılmak istenen engelleri de hep birlikte aşacağız. Hiç bir karar, azmimizden ve kararlılığımızdan daha güçlü değil” diye konuştu.

