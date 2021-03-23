‘Aynamdaki Gölgeler’ izleyiciyle buluşacak

Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, Dünya Tiyatrolar Gününe özel ‘Aynamdaki Gölgeler’ oyununu tiyatro severlerle buluşturacak.
Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, Dünya Tiyatrolar Gününe özel ‘Aynamdaki Gölgeler’ oyununu sahneleyecek. 26 Mart Cuma akşamı Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Barış Salonunda ücretsiz sahnelenecek olan oyunu, sanatseverler pandemi kurallarına uygun şekilde izleyebilecek.
Tek perde halinde sahnelenecek oyunun yönetmenliğini Çağlar Ekinci, müziğini ise Veli Polat üstleniyor. Oyuna esin kaynağı olan öyküler ise Veli Polat, Çağlar Ekinci ve Volkan Güneri’ye ait. ‘Aynamdaki Gölgeler’ oyununda, meslek hayatı babası tarafından yönlendirilen, bu nedenle ruhsal buhranlar yaşayan bir kişinin bir saati anlatılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.