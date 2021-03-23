Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Necmeddin Dinç atandı

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Mersin'in merkez Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Necmeddin Dinç'in atandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kamil Çelebiyılmaz'ın yerine, 20172019 yılları arasında Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Mehmet Necmeddin Dinç atandı. Dinç son olarak Akdeniz Ahi Evran İmam Hatip Ortaokulu Müdürü olarak görev yapıyordu. Necmeddin Dinç'in resmi görevi dışında sivil toplum kuruluşlarında etkin yer aldığı ifade edildi.

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