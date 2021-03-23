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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Belediyesi çalışanları Kapadokya'da

İHA

Tarsus Belediyesi çalışanları Kapadokya'da

Tarsus Belediyesi, yoğun geçecek olan hizmet maratonunu masaya yatırmak ve yeni yapılacak olan hizmetlerin planlamasını yapmak için Kapadokya’da eğitim kampına girdi.
Bir otelde düzenlenen eğitim kampına Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Muhtarlık İşleri, Veteriner Hizmetleri, Destek Hizmetleri ve Makina İkmal Bakım ve Onarım müdürlüklerinde görev yapan çalışanlar katıldı. Tarsus ve ilçede yetişen ürünlerin tanıtım ve pazar arayışlarında yeni birliktelikler kurmak ve yatırımcıları yeni projelerle buluşturmak adına bir dizi toplantının da gerçekleştirildiği eğitim kampında, Tarsus Belediye’sinin yanı sıra çevre belediyelerin kurum amirleri ve personeli de Tarsus beyazı üzümünün tanıtım ve bilgilendirme toplantıları da gerçekleştirildi.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan öncülüğünde gerçekleşen toplantılara. Tarsus Belediyesi Başkan yardımcıları ve kurum müdürleri de eşlik etti. Bu tip organizasyonların devam edeceğini belirten Bozdoğan, "Bugün burada tüm belediye çalışanlarımızla daha güzel, daha yaşanabilir bir Tarsus’u inşa etmek için bir aradayız. Daha önce de personel toplantılarımızda ifade ettiğim gibi özveriyle çalışan personellerimizin çalışma azmini daha da yüksek tutmak için onları ara ara ödüllendireceğim bugün burada termal otelde onlara tatil yapabilme, Kapadokya şehrini gezebilme imkanını hep çalışma azimlerine binaen ödül olarak sunuyorum, biliyorum ki bir belediyenin çalışanı ne kadar mutlu olursa o kadar verimli olur ve o şehir de o kadar mutlu olur. Daha yaşanabilir bir Tarsus için elimden gelen gayreti göstermeye çalışacağım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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