Türkiye Muhtarlar Derneği Silifke Şube Başkanı Temur güven tazeledi

Türkiye Muhtarlar Derneği Silifke Şube Başkanlığına Murat Temur yeniden seçildi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda pandemi kuralları kapsamında düzenlenen genel kurulda gündem maddeleri okunup oy birliği ile kabul edildi. Mevcut başkan Murat Temur, tek liste ile katıldığı seçimde, Türkiye Muhtarlar Derneği Silifke Şube Başkanlığına yeniden seçildi.

Murat Temur, muhtarların sesi olacağını ifade ederek, “Genel kurulumuz tüm muhtar arkadaşılarımıza ve Silifkemize hayırlı uğurlu olsun. Yeniden beni bu göreve layı gören muhtar arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Daha önce iki ayrı derneğimiz vardı ve muhtarlmarımız bölünmüştü. Artık tek bir çatı altında bir ve beraberiz. Her mahallemizin ayrı ayrı sorunları oluyor. Bu sorunların üstesinden gelebilmek, mahallelerimize hizmet getirtmek için birlikte hareket edeceğiz. İster Büyükşehir Belediyesi olsun, isterse de Silifke Belediyesi ve kamu hizmetlerinden yararlanabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

Pandemi nedeniyle çok fazla bir araya gelemediklerinin altını çizen Temur, “Bir yıldır tüm dünya ile birlikte yaşadığımız pandemi nedeniyle zor anlar yaşadık. Çok fazla bir araya gelemedik. Yine bu gün de mecburiyetten bu genel kurumuzu yapıyoruz. Bunların da üstesinden gelebileceğimize olan inancım tamdır” diye konuştu.

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