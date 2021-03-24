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Mersin'de hedef nüfusun yüzde 75'i aşılandı İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz: "250 bin olan hedef nüfusun yüzde 75'i aşılandı" "Aşı tedariki ve dağıtımı konusunda sıkıntımız yok"

İHA

Mersin'de hedef nüfusun yüzde 75'i aşılandı İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz: "250 bin olan hedef nüfusun yüzde 75'i aşılandı" "Aşı tedariki ve dağıtımı konusunda sıkıntımız yok"

Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, kentte kamu ve özel sağlık tesislerinde 211 merkezde aşılama hizmeti verildiğini belirterek, ilk etapta 250 bin olan hedef nüfusun yüzde 75'nin aşılandığını, aşı tedariki ve dağıtımı konusunda hiçbir sıkıntılarının bulunmadığını söyledi.
Kentteki gazetecilerle bir araya gelen Ceviz, Covid19'a karşı yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Mersin'deki aşılama sürecinin 14 Ocak 2021 tarihinde öncelikli olarak sağlık çalışanlarının aşılanması ile başladığını hatırlatan Ceviz, "Hastalığı geçirip aşıyı ilerleyen tarihlerde olmak isteyen sağlık çalışanlarımızı da göz önüne alırsak, sağlık çalışanlarımızın tamamına yakınının aşılamaları yapılmıştır. 21 Ocak tarihinden itibaren ise öncelikli grupta yer alan huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve buralarda çalışanlar ile birlikte 65 yaş üstü vatandaşların aşılanma süreci başlamıştır. Bu grupta hedef nüfusumuz 250 bin kişi civarındadır. Bu gün itibarı ile ilimizde kendi arzuları ile randevu alıp aşısını yaptıran hedef nüfus oranımız yüzde 75’i geçmiştir. İkinci dozunu da yaptırarak aşılama süreci sona eren hedef nüfus oranımız ise yüzde 55’lere ulaşmıştır" dedi.
211 merkezde aşılama hizmeti veriliyor
Mersin'de kamu ve özel sağlık tesislerinde 211 merkezde aşılama hizmeti verildiğini belirten Ceviz, ayrıca ileri yaştaki vatandaşların aşılarını evde yapmak üzere ilçe sağlık müdürlükleri bünyesinde mobil aşı ekipleri ve evde sağlık hizmeti birimlerinin aşılama hizmeti verdiğini kaydetti. "Müdürlüğümüzün aşı tedariki ve dağıtımı konusunda bir sıkıntısı bulunmamaktadır" diyen Ceviz, "Tüm aşılama merkezlerimizin en kısa sürede aşı ihtiyaçlarını karşılayabilmekteyiz. Aşılama ile birlikte hastaneye yatış oranlarında bariz bir düşüş görmekteyiz" ifadelerini kullandı.
231 filyasyon ekibi oluşturuldu
Salgınla mücadelede en önemli unsurun filyasyon çalışması olduğunu vurgulayan Ceviz, bu kapsamda Mersin genelinde 231 filyasyon ekibi oluşturulduğunu ve 488 personel görevlendirildiğini söyledi. Filyasyon ekiplerinin üstün gayreti ile bir vakanın temaslılarına ortalama 3 saatte ulaşılarak izolasyonları konusunda gerekli önlemlerin alındığını dile getiren Ceviz, "Yine salgın döneminde vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşmaları, semptom gösterenlerin evde numunelerinin alınması ve danışmanlık hizmeti vermek üzere Covid19 Çağrı Merkezi kuruldu. Bu merkez vasıtası ile 7/24 vatandaşlarımızın talepleri karşılanmaktadır. Ayrıca pozitif ve temaslı
vatandaşlarımız izolasyon süresi boyunca düzenli olarak aranmakta ve bilgilendirme yapılıp durumları ile ilgili takipleri yapılmaktadır" diye konuştu.
"Yatak doluluk oranının büyük kısmını Covid19 olmayan hastalar oluşturuyor"
Açıklamasında salgın sürecinde kamu hastanelerindeki poliklinik hizmetlerinden de söz eden Ceviz, şu bilgileri verdi; "Bildiğiniz gibi salgının ilk döneminde 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren ülke genelinde yeni normale geçtik. Kasım ayına geldiğimizde salgının yeni bir pik yapması ile birlikte bir takım yeni önlemler alındı. İl merkezinde Toros Devlet Hastanemiz pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise hem salgınla mücadelede aktif rol oynadı hem de diğer alanlarda hizmet vermeye devam etti. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerimiz de 2020 yılı Ekim ayından buyana MHRS üzerinden ve acil hizmetler olarak verilmeye devam ediyor. Bu aşamada vatandaşlarımızdan en önemli isteğimiz sağlık tesislerine mutlaka randevu alarak gelmeleri, gelirken zorunlu olmadıkça tek gelmeleri, işlemleri bittikten sonra vakit geçirmeden sağlık tesisinden ayrılmalarıdır. İl genelinde toplam yatak kapasitemiz 4 bin 993'tür. Kamu ve özelde toplam bin 58 yoğun bakım yatağımız var. İhtiyaç duyduğumuz anda mevcut yatak kapasitesi ve yoğun bakım yataklarımızı yüzde 30 arttırma imkanımız var. Şehir hastanelerimizin tüm yataklarının 1. basamak yoğun bakım yatağı olarak kullanılabilmesine uygun bir yapısı mevcuttur. İlimizde servis yatak doluluk oranları bugün itibarıyla yüzde 55, yoğun bakım yatak doluluk oranlarımız yüzde 73'tür. Bu oranların ağırlıklı kısmı Covid19 olmayan, noncovid olarak bilinen hastalardır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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