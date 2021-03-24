Çocuklarıyla tartıştığı için babalarına sıkmış Mersin'de gündüz vakti telefoncuya silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, şahıs emniyet çıkışı telefoncuyu vurma nedeninin oğullarıyla yaşadığı sorundan olduğunu söyledi

Mersin'de gündüz vakti telefoncuya silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şahıs emniyet çıkışı, telefoncuyu vurma nedeninin oğullarıyla yaşadığı sorundan olduğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Mart Pazartesi günü merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi'nde meydana geldi. Silahlı bir kişi, cadde üzerindeki telefoncu dükkanına hızla girerek, bir arkadaşı ile sohbet eden iş yeri sahibi E.A.'yı tehdit edip, ardından bacağına tek el ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, bacağından yaralanan E.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipler, şahsın kaçış güzergahındaki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yaklaşık 20 günlük bir çalışma yapan ekipler, şüphelinin gidebileceği adreslerin tamamını gözlem altına aldı. Yapılan tüm çalışmalar sonucunda şüpheli S.G.'nin adresini belirleyen ekipler, yaptığı operasyonla şahsı gözaltına aldı.



Çocuklarıyla tartışmış, babalarına sıkmış

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı "Telefoncuya neden sıktınız sorusuna", "oğulları terbiyesizlik yaptı" diyen şüpheli, "Vurma amacım yoktu. Babası elini beline atınca ben de ateş ettim. Pişmanım" dedi.

"Çocuklara mı sıkacaktınız" sorusuna ise zanlı, "Çocuklara silah sıkmam, babalarına sıkarım" diye cevap verdi.

Öte yandan, olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde elinde silahla hızla iş yerine gelen şüpheli, kısa bir süre dükkanda kaldıktan sonra ateş ederek kaçıyor. Elinde tabanca ile iş yerinden çıkan zanlı, önce yürüyerek ardından ise koşarak bölgeden uzaklaşıyor.

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