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TORSEM online eğitimlere devam ediyor Ocak: "Her yaş, eğitim düzeyi ve meslek grubuna hitap ediyoruz"

İHA

TORSEM online eğitimlere devam ediyor Ocak: "Her yaş, eğitim düzeyi ve meslek grubuna hitap ediyoruz"

Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (TORSEM), pandemi sürecinde evlerine kapanan bireylere açtıkları online eğitimlerle katkı sunmaya devam ediyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle evlerine kapanan insanların bir kısmı online eğitimler vasıtasıyla kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlere rağbet gösterdi. Hızla dijitalleşen hayat, eğitim sektöründe de değişikliklere neden oldu. TORSEM de bu dijital değişime hızla ayak uydurarak 30’dan fazla online eğitim açarak bu alanda da önemli bir atılım yaptı. Halkın katılımına açık olan veya gruplara özel olarak tasarlanan bu eğitimlerle kişilere mesleki uzmanlık sertifikası kazandırılmasının yanı sıra kişisel gelişim, psikoloji, yabancı dil, sağlık alanında ve kurumsal düzeyde zengin içerikli online eğitim olanakları sağlandı.
TORSEM Müdürü Doç Dr. Metin Ocak, merkezin 20192020 eğitim öğretim yılında yeniden yapılandırarak hem nicelik hem de nitelik açısından önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi. Ocak, “2021 yılbaşından bugüne kadar Türkiye’nin dört bir köşesinden katılım sağlayan toplamda 650 kursiyer eğitim sertifikası almaya hak kazanmıştır. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) ve Toros Üniversitesi ile yapılan iş birliği protokolü gereği tüm Türkiye'ye 'taşınmaz ticareti yönetmeliği' gereği alınması gereken 100 saatlik mesleki eğitim verilmektedir. TORSEM bu kapsamda 3000 kişiye mesleki eğitim vermeyi hedeflemektedir” dedi.
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Kamuran Öztop ve program tanıtım sorumlusu İclal Yapıcı’nın katkılarıyla TORSEM’in her yaş, eğitim düzeyi ve meslek grubuna hitap eden eğitim programları açtığının altını çizen Ocak, “Talebe göre hafta sonları, akşamları, evinizden çıkmadan mesleki ve kişisel gelişiminize katkı da bulunma ve geleceğinize yatırım yapma esnekliğini sunan TORSEM, dijital sürece çok hızlı adapte olan kurumların başında geliyor. TORSEM uzaktan eğitim yöntemiyle açmış olduğu uygulamaya dönük eğitim programlarıyla sadece bölgede değil artık ülke çapında eğitim veriyor. Torsem.toros.edu.tr adresindeki yenilenen web sayfasında güncel eğitim duyurularına ulaşmak ve başvuru yapmak mümkün olurken, sitede açılmasını istediğiniz eğitim talepleri için eğitim öneri formu da bulunmaktadır. Diğer bir dikkat çekici nokta ise özel sektör ve kamu iş birlikleri ile bölgenin istihdam ve nitelikli iş gücü gereksinimlerine yönelik önemli projeler geliştirmeleridir. Başvuru sahibi ve iştirakçisi olarak yer aldıkları bir ulusal iki uluslararası proje başvuruları ile TORSEM yeni dönemde de çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Gelinen bu noktada Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, özellikle KOBİ’lerin, girişimcilerin, diplomalı veya diplomasız gençlerin hangi konularda bilgiye ve eğitime ihtiyacı olduklarını öğrenmek için ciddi araştırmalara yönelmesi, bölgesel farklılıkları net olarak ortaya koyması, verdikleri eğitimleri dijital teknolojilerle entegre ederek somut ihtiyaçlarla yüzde yüz örtüştürmeye çalışması bölgemiz ve ülkemiz açısından son derece mutluluk vericidir” şeklinde konuştu.

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