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Mersin'de asfalt çalışmaları Kazanlı Atatürk Caddesinde sıcak asfalt serimi tamamlandı

İHA

Mersin'de asfalt çalışmaları Kazanlı Atatürk Caddesinde sıcak asfalt serimi tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirdiği titiz çalışma ile yıpranan caddeyi kısa sürede yenileyerek vatandaşların kullanımına açtı.
Yıpranan asfaltın freze ile kaldırılması çalışmalarının ardından asfalta hazırlık çalışmalarını da kısa sürede tamamlayan ekipler, zaman kaybetmeden sıcak asfalt serimine başladı. Caddenin deforme olmuş kısmında hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, yolu hızlıca kullanıma hazır hale getirerek vatandaşların hizmetine sundu. Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kentin farklı noktalarında gecegündüz çalışan ekipler, Kazanlı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde titizlikle ve seri şekilde yürüttüğü çalışmalarla caddenin deformasyon meydana gelen kısmını hızla yeniledi.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında da görev alan ekipler, bir yandan yolları asfalta hazırlarken bir yandan da hazırlığı tamamlanan yolları sıcak asfaltla kapladı. Vatandaşın talepleri doğrultusunda da yol bakım ve onarım çalışmalarını yönlendiren ekipler, kentin en işlek cadde ve bulvarlarında asfalt serme, yol iyileştirme, yeni yol açma ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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