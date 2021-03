Mersin'de bir yılda 2 milyon 852 ton tıbbi atık bertaraf edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, salgının Türkiye’de etkisini gösterdiği 2020 yılı Mart ayından bu yana 2 milyon 852 ton tıbbi atığın bertaraf edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tıbbi atık yönetiminin insan sağlığı açısından büyük önem kazandığı salgın döneminde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan tıbbi atıkları toplayarak bertaraf ediyor. Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilize edilerek bertarafı hizmeti, Büyükşehir Belediyesi adına İnte A.Ş. tarafından yürütülüyor.

2020 yılında 2 milyon 852 ton 651 kilo tıbbi atık bertaraf edildi

782 sağlık kuruluşundan düzenli aralıklarla toplanan tıbbi atıklar, en kısa sürede Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine getirilerek önce sterilize, ardından bertaraf ediliyor. Dünyada ve Türkiye’de geçerli olan son teknoloji makine ekipmanlar ile işleme tabi tutulan atıklar, 155 derecede 4.2 bar basınçla sterilize ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, uhdesinde bulunan şirket aracılığıyla korona virüs salgını başladığı andan itibaren 2 milyon 852 ton 651 kilogram tıbbi atığın toplanma, taşınma, sterilize ve bertaraf işlemini sağladı. Bu işlemle tıbbi atıkların çöp olmasının ve doğaya zarar vermesinin önüne geçiliyor. Ayrıca tıbbi atıklardan dolayı oluşabilecek riskler de en aza indirilerek hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar korunuyor.

Araçlar her tur sonunda sterilize ediliyor

Tıbbi atıkları toplayan araçlar her tur sonunda steril hale getiriliyor, tesis işletme ve ofis kısımları da günlük 2 defa sterilizasyon işlemine tabi tutularak dezenfekte ediliyor. Korona virüs süreci başladığı tarihten bu yana 3 tıbbi atık aracı günde 6 kez tıbbi atık toplamak için yola çıkıyor.

Tesiste, pandemi döneminde ekstra önlemler alındı

2015 yılı Aralık ayında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 'en çevreci tesis' ödülüne layık görülen ilk ve tek tıbbi atık tesisi olan Mersin Büyükşehir Belediyesinin Sterilizasyon Tesisi, pandemi sürecinde alınan ekstra önlemler ve çalışma rutininde yapılan düzenlemelerle hizmette aksaklık yaşanmadan tıbbi atıkları topluyor. Tesiste alınan ekstra önlemlerin ilki, atıkların bulaş riskine neden olacak ortamlardan hızla uzaklaştırılması için günlük sefer sayısının iki katına çıkarılması oldu. Ayrıca sürecin daha hızlı ve sorunsuz işleyebilmesi için saha ekibi, yeni personel ile güçlendirildi.

Personel için ekstra korumalı kıyafetler kullanılıyor

Tesiste çalışan personel çalışma şartlarına uygun olarak özel koruyucu kıyafet, eldiven, gözlük ve maske kullanıyor. Pandemi süreci ile birlikte personel için riski en aza indirmek adına kişisel koruyucu malzeme ve ekipmanlar daha da seçici ve farklı malzeme ile ekstra korumalı kıyafetlerden kullanılıyor. Her personelin tesis içerisinde kendine ait banyosu bulunuyor. Ayrıca atık kıyafetlerin tamamı burada steril hale getiriliyor ve gerekli hijyen tedbirleri alınıyor. Ekipler, ortak sağlık güvenlik birimi doktoru ve 'A' sınıfı iş güvenliği uzmanı tarafından her salı ekstra sağlık ve güvenlik kontrolünden geçiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.