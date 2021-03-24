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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kariyer Merkezinden işverenlere 2021 yılı teşvikleri eğitimi

İHA

Kariyer Merkezinden işverenlere 2021 yılı teşvikleri eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinesinde '2021 Yılı Teşvikleri ve SGK' konulu çevrimiçi seminer programı düzenlendi. Seminer programına, il dışından da işveren ve işveren temsilcileri olmak üzere 183 kişi katıldı.
Emekli SGK müfettişi, iş ve sosyal güvenlik müşaviri Mustafa Baştaş tarafından çevrimiçi olarak verilen seminer programına, Mersin dışından da birçok ilden işveren ve işveren temsilcileri olmak üzere toplam 183 kişi katılım sağladı. Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 1 yıl önce tam bir danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek amacıyla Kariyer Merkezinin kurulduğunu belirtti. İş arayanlara ve öğrencilere nitelikli hizmet sunarken, diğer benzeri kariyer merkezlerinden en büyük farklarının işverenlere yönelik sunulan danışmanlık hizmeti olduğunu kaydeden Özada, kariyer merkezi koordinasyonunda 35 kurum ve kuruluş işbirliğinde 'işgücü piyasası koordinasyon kurulu' kurduklarını hatırlattı. İş birliği ortaya koyarak 'Askıda Kariyer ve Online Kariyer Günleri' projelerini tasarladıklarını söyleyen Özada, oturuma katılan işverenlerden bu projelere destek sunmalarını istedi. Pandemi sürecinde öğrencilerin staj yeri bulmasının zorlaştığına, bununla birlikte öğrencilerin mezuniyet sonrası iş arama sürelerinin de uzadığına dikkat çeken Özada, 'Askıda Kariyer ve Online Kariyer Günleri' ile özellikle öğrencilerin iş arama becerilerine katkı sunacak biçimde nitelikli eğitim vererek, firmalarla buluşturmak istediklerini söyledi.
İşveren danışmanlığı kapsamında, 2020 yılında ‘Dijital Liderler Mersin’de projesini hayata geçirerek ulusal ve uluslararası markaların yöneticilerini 10 programda çevrimiçi olarak ağırladıklarını belirten Özada, 2021 yılında istihdam üzerindeki yüklerin yanında kısa çalışma ödeneğinin de sona erecek olmasının teşvikleri daha da önemli hale getirdiğini vurguladı.
Mustafa Baştaş ise sunumunda, Türkiye’de uygulanan 21 teşvik modelini yasal dayanakları ile birlikte tek tek örneklerle açıkladı. Teşvikler külliyatının başlı başına farklı bir uzmanlık alanı haline geldiğini kaydeden Baştaş, "21 ayrı teşvik uyguluyoruz. Her geçen gün daha karmaşık hale gelen, uzmanların bile işin içinden çıkamadığı teşviklerin sadeleşmesi reform paketi kapsamına alındı. Teşviklerin gerçekten amaca uygun olup olmadığı, piyasada amaçlanan hedefleri karşılayıp karşılamadığı da tartışılır bir hal aldı. Teşviklerin amacı nedir? Özel sektördeki işverenlere uygulanan teşvikler ile istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması. İşsizliğin azaltılması ile birlikte kayıtlı sigortalı istihdamının artırılması sigorta prim teşviklerinin en temel amaçlarından bir tanesi" dedi.
Kadınlar, gençler, engelli bireyler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılmasının da sigorta prim teşviklerinin ikinci amacını oluşturduğunu ifade eden Baştaş, “Yine bölgesel büyük ölçekli yatırımların teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla da sigorta prim teşvikleri uygulanmaktadır. Ama bu teşvik modeli de amacına uygun bir şekilde uygulanmamaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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