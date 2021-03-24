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Engelliler, Mezitli’de üretim de yapabilecekleri yeni bir mekana kavuşuyor Mezitli Belediyesi, Mersin’deki tüm engellilerin ücretsiz yararlanabilecekleri ve hem üretip hem sosyalleşebilecekleri engelli merkezinin yapımını tamamladı Başkan Tarhan: “Önümüzdeki hafta açılışını yapacağımız yeni mekanın anahtarını Mezitli Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisine verdik”

İHA

Engelliler, Mezitli’de üretim de yapabilecekleri yeni bir mekana kavuşuyor Mezitli Belediyesi, Mersin’deki tüm engellilerin ücretsiz yararlanabilecekleri ve hem üretip hem sosyalleşebilecekleri engelli merkezinin yapımını tamamladı Başkan Tarhan: “Önümüzdeki hafta açılışını yapacağımız yeni mekanın anahtarını Mezitli Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisine verdik”

– Mersin’deki tüm engelliler, hem üretim yapıp hem sosyalleşebilecekleri yeni bir mekana kavuşuyor. Engellilerin, bahçesinde sebze üretiminin yanı sıra spor yapabilecekleri, kapalı alanında bilgisayar, dikiş gibi faaliyetler gerçekleştirecekleri merkezin yapımını tamamladıklarını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Açılışını önümüzdeki hafta yapacağız. Anahtarını Engeli Meclisimize verdiğimiz mekandan Mersin’deki tüm engelli arkadaşlarımız ücretsiz yararlanacaklar” dedi.
Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, engellilere yeni bir mekan kazandırıyor. Engellileri üretime dahil etmek için kolları sıvayan Mezitli Belediyesi, Menderes Mahallesinde kapalı alanı 150 metrekare, çok geniş bir bahçeye sahip engelli merkezinin yapımını tamamladı.

“Uzun dönemdir üzerinde çalışıyoruz”
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yeni mekanın ayrıntılarını İHA muhabirine anlattı. Mersin’de uzun yıllardır çok sayıda engelli derneği olduğunu, ancak ilçe bazında dernek bulunmadığını dile getiren Başkan Tarhan, “Belediyelerin, belediye başkanlarının görevi yasada belirtilmiştir; belde halkının ortak gereksinimlerine cevap veren kurumdur, kişidir. Dolayısıyla biz de Mezitli Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımıza destek olmak istiyorduk. Uzun dönemdir bunun üzerinde çalışma yapıyoruz. Çeşitli engelli dernekleriyle görüştük. Mezitli’deki engellilere yönelik bir dernek olmasını isterdim, hala istiyorum bunu. Bu engellilerimizin bir örgüt çatısı altında olmaları, kendilerine ulaşım açısından belediyemizin işini kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

“Üretime dönük faaliyette bulunacaklar”
Belediye olarak Menderes Mahallesinde Okçuluk Tesisinin ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının jakaranda koruluğunun bulunduğu alanda engelliler için bir mekan yapmak istediklerini kaydeden Tarhan, “Bunu da hayata geçirdik. Mersin’deki bütün engelli derneklerinin üyeleri buradan yararlansın istiyoruz. İnşaatını tamamladık. Engelliler bir tarafında hobi bahçesi gibi üretim yapacak, bir tarafında da masa tenisi, bocce sahası gibi alanlarda sportif etkinliklerde bulunacaklar. Kapalı alanda ise bilgisayar çalışmaları yapacaklar. İçerisinde dikiş makinesi olacak. Üretime dönük faaliyette bulunacaklar. Engellilerin, sadece gelip orada sohbet edip çay içecekleri bir yer olmasın istiyoruz. Onları da bir şekilde kendi güçlerine göre üretime katmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki hafta açılışını yapacağız”
Merkezin kapalı alanının 150 artı genişletilecek gölgelik alanla beraber yaklaşık 300 metrekareye kadar çıkacağını, ancak bahçesinin çok geniş olduğunu vurgulayan Tarhan, “Engellilerimizin kapalı alanda yapabilecekleri çalışmalar var; açık alanda da özellikle sportif ve sebze üretimi şeklinde çalışma yapacaklar. Tamamen ücretsiz olacak” şeklinde konuştu.

“Anahtarını Engelli Meclisimize verdik”
Yeni mekanın işletmesi üzerinde de çok düşündüklerini ve sonuçta anahtarını Mezitli Kent Konseyi Engelli Meclisine verdiklerini söyleyen Tarhan, şöyle devam etti:
“Engelli Meclisi orada çalışmaları yürütecek ve Mersin’deki tüm engelli arkadaşlarımızın taleplerini de orada değerlendirecekler. Toplantılarını orada yapacaklar. Biz de ihtiyaçlarını gidereceğiz. Biz şu anda ilçemizde ne kadar engelli olduğunu maalesef bilmiyoruz. Diğer ilçeler de aynı durumda. Eğer bu veriler elimizde olursa biz de bu arkadaşlara daha kolay ulaşırız. Buranın yönetimini belediyemiz Kent Konseyi Engelli Meclisi yürütecek, tüm koordineyi yapacak. Engelli Meclisimizin mekanında da tüm Mersinli engellileri bir araya getirme fırsatı olacak.”

“Bu yıl hedefimizde otistik çocuklarımız var. Çalışmalarımıza başladık”
Bu alanda hayata geçirdikleri ve bu yıl gerçekleştirecekleri çalışmaları da anlatan Başkan Tarhan, Down Kafeyi örnek gösterdi. Down sendromlulara yönelik çalışmaları 7 yıldır belli bir noktaya getirdiklerini belirten Tarhan, bir farkındalık oluşturduklarını ve Down Kafe ile Türkiye’de birçok belediyeye örnek olduklarını söyledi.
Bu yılki hedeflerinin ise otistik çocuklar olduğunu dile getiren Tarhan, “Mezitli Belediyesi olarak 2021 yılı için iddialı olduğumuz konulardan biri de otistik çocuklarımız için biz dizi çalışma yürüteceğiz. Otistik çocuklarımıza dönük çalışmalarımıza başladık. Hemen kısa vadede otistik çocuklarımız için özel park yapacağız. Yine profesyonel bir kısa film hazırlattık. Bu filmi önümüzdeki günlerde çeşitli mekanlarda farklı vesilelerle gündeme getireceğiz. Türkiye dışında da tüm dünyaya otistik çocuklarla ilgili farkındalığı bu film aracılığıyla oluşturmak istiyoruz. Üçüncü çalışmamız ise otistik çocuğu olan ve çok güzel işler başaran bir annemizle olacak. Anadolu lisesinde okuyan çok başarılı bir otistik çocuğumuzun annesi, Kent Konseyimizde bir anlamda standup sanatçısı gibi oldukça profesyonel canlı şekilde, bir kişi de otistik çocuğu canlandıracak şekilde gösteri yapmıştı. Oldukça başarılı olan bu annemizin çalışmalarını da Türkiye’ye, hatta imkanlarımız olursa yurt dışına da taşıyarak, otistik çocuklarla ilgili farkındalığı tüm dünyada duyurmak istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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