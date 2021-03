Tarsus Belediyesi, tekstil atölyesiyle 144 kişiye istihdam sağlayacak

– Tarsus Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait spor salonu olarak kullanılan binayı tekstil atölyesine çevirdi. ‘Üreten Tarsus’ şiarıyla yola çıktıklarını belirten Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bu ay açılışını yapacakları tekstil atölyesine 144 adet makine aldıklarını kaydederek, “Burada 144 işçi çalışacak. Kadınlarımızın tekstil öğrenmeleri için eğitim çalışmalarına başladık” dedi.

Mersin’in Tarsus Belediyesi, hem mahallelerin kalkınması hem de kadınların üretime katılması için kolları sıvadı. Mahallelerde tekstil atölyeleri kurmak amacıyla yeni bir projeyle yola çıkan belediye, ilk atölyeyi bu ay açmak için hazırlıklara başladı.



“144 makine aldık, 144 işçi çalışacak”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, projenin ayrıntılarını İHA muhabirine anlattı. Tarsus Belediyesinin şiarının ‘eğiten, üreten, sağlıklı, kültürlü Tarsus’ olduğunu vurgulayan Başkan Bozdoğan, buradan yola çıkarak mahallelerde yeni bir atılıma geçtiklerini söyledi. “Mahalle bazında tekstil atölyelerini yerleştirirsem mahalledeki kadınlarımızın aktif olarak çalışmasını sağlar” diyerek yola çıktığını dile getiren Bozdoğan, “İlk etapta, mülkiyeti belediyemize ait Bağlar Mahallesinde bir binadan başladım. Önce düğün salonu olarak açmışlar olmamış, sonra ‘spor aletleri koyalım’ demişler. Gittiğimde inanılmaz bir şey vardı, 7 güreş antrenörü, 3 sporcu vardı. Olacak iş değildi. Biz burayı tekstil atölyesine çevirelim dedik. Mahalle bazında bu tekstil atölyelerini yerleştirirsem mahalledeki kadınlarımızın aktif olarak çalışmasını sağlar dedim ve kadınlarımızın tekstil öğrenmeleri için hemen eğitim çalışmalarına başladık. Şu an 144 makine aldık, orada 144 işçi çalışacak” diye konuştu.



“Dışarıya da üretim olacak”

Tekstil atölyesinde ilk aşamada belediyenin tüm personelinin giysilerinin dikileceği bilgisini veren Bozdoğan, “Adana’daki belediyeler de istediler, onların dikimleri yapılacak. Yani dışarıya da üretim olacak. Tekstil mühendisi bir arkadaşı da burada görevlendirdik. Belediye inanılmaz karlı oldu, hem kendi elbiselerini üretiyor hem dışarıya satışını yapıyor. Aslında her mahalle bazında bunu yaptığımız zaman o mahallenin sahipleneceği bir şey oluyor. Atölyenin açılışı bu ay yapılacak. Çok büyük bir maliyet de gitmiyor. Her mahallenin kendine göre farklı bir sanayi hamlesini yaparsak o mahallenin zenginleşmesi de ortaya çıkıyor. Bu atölyemizde 144 kişiye istihdam sağlayacağız. Tarsus eski bir tekstil merkeziydi, çok fabrika vardı ama Tarsus’ta KDV oranı yükseltilince, Kahramanmaraş’a yüzde sıfır verildiğinden dolayı tekstil atölyeleri ve fabrikaları kapandı. 22 fabrika kapandı. Bir kent kendi sanayisini kendi yapmak zorunda ama bunu mahalle bazlı giderseniz sonucu çok daha iyi olur” ifadelerini kullandı.

